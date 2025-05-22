Генич подтвердил переход Комличенко из «Ростова» в «Краснодар»

«Говорят, что тренером в “Ростове” будет Владимир Валентинович Федотов. Возможно. Так писали и в кулуарах об этом говорили. Комличенко точно переходит в “Краснодар”. По Осипенко есть вопрос, потому что “Краснодар” его хочет, но его хочет и московское “Динамо”. Потому что им нужен центральный защитник», — сказал Генич.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». Он провел шесть матчей за первую команду, а также более 100 матчей за молодежную команду и дубль. В 2017 году он покинул систему «быков» и перешел в чешский клуб «Млада-Болеслав».
За «Ростов» Комличенко выступает с 2021 года. За четыре года он провел за клуб 128 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 голевых передач. Его контракт с «желто-синими» рассчитан до конца следующего сезона.
Ранее сообщалось, что трансфер Комличенко обойдется «Краснодару» в 2,8 млн евро. 29-летний нападающий, как ожидается, должен заменить Федора Смолова, который покинет клуб по окончании сезона.