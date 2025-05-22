Генич подтвердил переход Комличенко из «Ростова» в «Краснодар»

«Говорят, что тренером в “Ростове” будет Владимир Валентинович Федотов. Возможно. Так писали и в кулуарах об этом говорили. Комличенко точно переходит в “Краснодар”. По Осипенко есть вопрос, потому что “Краснодар” его хочет, но его хочет и московское “Динамо”. Потому что им нужен центральный защитник», — сказал Генич.