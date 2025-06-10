Комличенко подписал трехлетний контракт с «Локомотивом»

По информации источника, 29-летний футболист подписал с «железнодорожниками» контракт на три года. Клуб планирует объявить о трансфере в ближайшие два дня, когда получит все необходимые документы.
Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Комличенко вели также «Краснодар» и «Спартак».
Комличенко перешел в «Ростов» летом 2021 года. За четыре года он провел за клуб 130 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 голевых передач. Его контракт с «желто-синими» был рассчитан до конца следующего сезона.