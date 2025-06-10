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Комличенко подписал трехлетний контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 29-летний футболист подписал с «железнодорожниками» контракт на три года. Клуб планирует объявить о трансфере в ближайшие два дня, когда получит все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Комличенко вели также «Краснодар» и «Спартак».

Комличенко перешел в «Ростов» летом 2021 года. За четыре года он провел за клуб 130 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 голевых передач. Его контракт с «желто-синими» был рассчитан до конца следующего сезона.