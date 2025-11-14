Аршавин рассказал, как относится к игре сына за «Спартак»

В октябре 13-летний Арсений Аршавин стал чемпионом первенства Москвы в составе команды «Спартака» 2012 года рождения. Вместе с ним «красно-белые» добились уникального достижения, выиграв все 22 матча в сезоне.
«Не смотрел, наверное, года три-четыре, как он играет. Когда дойдет до ЮФЛ, буду понимать уже уровень, а это произойдет только через два года. Знаю, что он любит футбол, хочет играть. Но пока, как понимаю, играет не так много.
Свыкся ли я с тем, что Аршавин играет за “Спартак”? Пока это на уровне юношей, никак не отражается ни на его жизни, ни на моей. Да, соперничество принципиальное. Но по детям… Мне кажется, это немного неуместно. Если он сыграет за “Спартак” в РПЛ против “Зенита”, то это будет не очень.
Надо перехватывать? Это мы сделаем. Но, видимо, только за большие деньги. В возрасте 15−16 лет, думаю, это нереально. Мне кажется, там и мама не захочет. А если будет в порядке и окажется нужен “Спартаку” — возможно, и он сам. Поэтому мало факторов для перехода. Только деньгами заманивать, но ребенка точно не уговоришь. Вот маму еще можно подкупить, ха-ха!», — сказал Аршавин.
Арсений является сыном Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской. Он выступает на позиции нападающего. В минувшем сезоне Арсений Аршавин провел в клубной лиге девять матчей, в каждом из которых выходил на замену, и забил один мяч.
В прошлом году Аршавин-младший громко заявил о себе, забив эффектный гол прямым ударом с углового на Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева.
Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в декабре 2018 года. Он является воспитанником «Зенита», в котором провел большую часть своей карьеры. С родным клубом Аршавин трижды завоевывал титул чемпиона России, а также выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России. В общей сложности он провел за «сине-бело-голубых» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 110 голевых передач.