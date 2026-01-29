Глава «Зенита» Зырянов оценил трансфер Джона Джона

— Это касается всех трансферов «Зенита» на вход: ожидаем от этих игроков классного футбола. Джон Джон — сильный футболист, мы хотели забрать его еще летом, но футбольный клуб «Брагантино» тогда сказал нам, чтобы мы приходили зимой, что мы и сделали. Все это время мы наблюдали за ним, и за эти полгода он стал еще сильнее — забил много мячей и отдал много передач. Наверное, это связано с тем, что он очень хотел попасть в нашу команду и проявлял себя очень активно. Мы рады, что человек после того, как узнал о возможности перехода в «Зенит», не остановился, а продолжил забивать и отдавать голевые передачи. Мы довольны этим трансфером, тем, что все удалось совершить. За некоторыми исключениями все прошло идеально.