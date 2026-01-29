Ричмонд
Глава «Зенита» Зырянов оценил трансфер Джона Джона

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансфере Джона Джона в клуб из Санкт-Петербурга и продлении контракта с 19-летним Педро.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

28 января полузащитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Джон Джон стал игроком «Зенита». В СМИ сообщали, что «Зенит» приобрел 23-летнего футболиста за €20 млн.

Также ранее сине-бело-голубые продлили контракт с 19-летним бразильским нападающим Педро. Теперь трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2030 года.

— Константин Георгиевич, Джон Джон — второй новичок «Зенита» этой зимой. Поделитесь, пожалуйста, ожиданиями и оценкой этого трансфера.

— Это касается всех трансферов «Зенита» на вход: ожидаем от этих игроков классного футбола. Джон Джон — сильный футболист, мы хотели забрать его еще летом, но футбольный клуб «Брагантино» тогда сказал нам, чтобы мы приходили зимой, что мы и сделали. Все это время мы наблюдали за ним, и за эти полгода он стал еще сильнее — забил много мячей и отдал много передач. Наверное, это связано с тем, что он очень хотел попасть в нашу команду и проявлял себя очень активно. Мы рады, что человек после того, как узнал о возможности перехода в «Зенит», не остановился, а продолжил забивать и отдавать голевые передачи. Мы довольны этим трансфером, тем, что все удалось совершить. За некоторыми исключениями все прошло идеально.

— «Зенит» продлил контракт с Педро. Как вы оцениваете новое соглашение?

— Педро — игрок, который приехал в достаточно юном возрасте в нашу команду, помог «Зениту» стать чемпионом и в целом своей игрой заслужил продление контракта. Считаю, что новое соглашение — очень хороший ход с нашей стороны, — приводит слова Зырянова пресс-служба клуба.

Также Зырянов высказался о ситуации с Венделом, который опоздал на сборы команды и получил штраф в размере 62 млн рублей.

— Он приехал не вовремя уже не в первый раз. Комментарий здесь короткий: футбол — коллективный вид спорта, и от таких поступков страдает не только Вендел, но и вся команда. К нему были применены серьезные санкции, он будет оштрафован. Приказ об этом вышел, Вендел его подписал, он со всем согласен, — добавил руководитель «Зенита».

