«Зенит» представил Дурана роликом в стиле фильма «Люди в черном»

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезоне-2025/26.
«Агент JD прибыл», — говорится в описании к видеоролику с презентацией Дурана.
Также в «Зените» рассказали, что Джон Дуран будет выступать в клубе под номером 9.
«Ранее игровую форму с числом “9” на спине носили Геннадий Попович, Фатих Текке, Александр Бухаров, Юри Алберто, Саломон Рондон, Александр Кокорин, Артур и Жерсон», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в контракте Дурана не предусмотрена опция выкупа. Также по информации Metaratings.ru, сумма арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона, может составить до €4 млн с учетом бонусов за достижения в «Зените».
Дуран перешел в «Аль-Наср» прошлой зимой из «Астон Виллы» за €77 млн. Он провел за саудовский клуб 18 матчей, в которых забил 12 мячей.
Минувшим летом Дуран был арендован «Фенербахче». Он провел за турецкий клуб 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Зимой «Фенербахче» решил отказаться от услуг нападающего, в том числе из-за скандала в стамбульском дерби против «Галатасарая».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы 27 февраля сине-бело-голубые дома сыграют против калининградской «Балтики».