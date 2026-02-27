Ричмонд
Дегтярев поздравил Семака. Ранее говорил, что не знает, кто это

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил с юбилеем главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Сегодня, 27 февраля, наставнику «сине-бело-голубых» исполнилось 50 лет.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер. Вы стали многократным чемпионом России и в том, и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола. Несмотря на то что вы успешно выступали в разных клубах, включая зарубежные, именно “Зенит” стал командой, в которой прошла большая часть вашей карьеры. С 2018 года под вашим руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка и четырежды Суперкубка страны. Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», — сказал Дегтярев.

В сентябре 2025 года Дегтярев в интервью «РБ Спорт» признался, что не знает, кто такой Сергей Семак. Спустя две недели он заявил, что является «фартовым министром» для «Зенита», поскольку его присутствие на финале Кубка России в июне 2024 года принесло команде победу. Тогда Дегтярев принимал участие в церемонии награждении и лично вручал трофей Семаку.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. Сегодня, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.