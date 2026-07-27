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ЭСК: пенальти в пользу «Зенита» в ворота «Спартака» назначен верно

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) вынесла вердикт по эпизоду в концовке матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В компенсированное время главный арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый удар в ворота «красно-белых» за игру рукой защитника Александера Джику, который был реализован Александром Соболевым.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота “Спартака” после видеопросмотра. Нападающий “Зенита” Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды “Спартак” Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу», — сказано в заявлении ЭСК РФС.

Благодаря реализованному пенальти «Зенит» сумел уйти от поражения и добыть победу в серии послематчевых 11-метровых ударов. По соображениям безопасности пенальти пробивались в ворота, расположенные позади фанатского сектора «Зенита», в связи с чем «Спартак» подал официальный протест в КДК РФС с требованием переигровки матча, который впоследствии был отклонен.

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
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