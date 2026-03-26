Мбаппе заявил, что не представляет чемпионат мира без Неймара

«Неймар есть Неймар. Чемпионат мира — для мировых звезд, и он обязательно там будет. Я не могу представить себе чемпионат мира без Неймара, но я не буду спорить с Анчелотти», — приводит слова Мбаппе о его бывшем партнере по «ПСЖ» журналист Фабрицио Романо в соцсетях, со ссылкой на Globo.
Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира 2026 года. Форвард «Сантоса» в последнее время не соответствует ожиданиям Бразильской федерации футбола, из-за чего его поездка на мировое первенство остается под вопросом. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар поедет на ЧМ-2026, если будет в форме на 100%.
В рамках подготовки к ЧМ-2026 его пятикратные победители проведут в США товарищеские матчи против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Нападающий «Сантоса» Неймар не попал в заявку из 26 игроков, хотя ранее СМИ сообщали, что он входил в расширенный состав.
В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» пять матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Неймар официально пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки», однако все это время провел за игрой в онлайн-покер.