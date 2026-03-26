Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
4.99
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.84
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60

Мбаппе заявил, что не представляет чемпионат мира без Неймара

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о ситуации с бразильским футболистом Неймаром, не попавшим в состав национальной команды для предстоящих товарищеских матчей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мбаппе считает, что мировое первенство не обходится без футбольных мировых звезд, а Неймар, по его словам, является одной из них.

«Неймар есть Неймар. Чемпионат мира — для мировых звезд, и он обязательно там будет. Я не могу представить себе чемпионат мира без Неймара, но я не буду спорить с Анчелотти», — приводит слова Мбаппе о его бывшем партнере по «ПСЖ» журналист Фабрицио Романо в соцсетях, со ссылкой на Globo.

Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира 2026 года. Форвард «Сантоса» в последнее время не соответствует ожиданиям Бразильской федерации футбола, из-за чего его поездка на мировое первенство остается под вопросом. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар поедет на ЧМ-2026, если будет в форме на 100%.

В рамках подготовки к ЧМ-2026 его пятикратные победители проведут в США товарищеские матчи против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Нападающий «Сантоса» Неймар не попал в заявку из 26 игроков, хотя ранее СМИ сообщали, что он входил в расширенный состав.

В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» пять матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар официально пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки», однако все это время провел за игрой в онлайн-покер.