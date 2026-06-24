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Жена Неймара призналась, что не понимает правило офсайда

Спутница нападающего сборной Бразилии Неймара Бруна Бьянкарди заявила, что не понимает правило офсайда в футболе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд. Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры! Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет. Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», — приводит слова Бруны Бьянкарди Ataque Futbolero в соцсетях.

Офсайд (или положение «вне игры») — это правило в спорте (футболе, хоккее, регби), которое ограничивает свободу нападающих игроков, запрещая им находиться ближе к воротам соперника, чем мяч и игроки защиты, в момент начала атаки.

На прошлой неделе стало известно, что Неймар и Бруна Бьянкарди вновь станут родителями. Девушка ждет третьего ребенка от 34-летнего футболиста. Также у Неймара есть двое детей от других женщин.

Неймар находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. Он пропустил два матча команды в рамках группового этапа из-за травмы. 34-летний форвард получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к матчам ЧМ. 23 июня Неймар принял участие в первой полноценной тренировке бразильцев на турнире. Сообщалось, что он сыграет в заключительном матче группового этапа против сборной Шотландии. Встреча пройдет 24 июня в Майами.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

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