Жена Неймара призналась, что не понимает правило офсайда

«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд. Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры! Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет. Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», — приводит слова Бруны Бьянкарди Ataque Futbolero в соцсетях.