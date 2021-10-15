В России фаворитов снова ждут проблемы, а в Англии деньги пока не играют в футбол: главные матчи выходных
Предлагаем сделать просмотр футбола на выходных еще интереснее.
Предлагаем сделать просмотр футбола на выходных еще интереснее.
Прогноз: ничья за 5,40 в БК Winline.
Говорить об ожиданиях от матчей клубов после пауз на сборные всегда тяжело: кто-то устал, кто-то вернулся не в лучших кондициях или вовсе получил травму. «Зениту» после сенсационного поражения дома от «Сочи» предстоит выезд в Тулу, где он нередко теряет очки. Наставник чемпионов Сергей Семак сообщил, что сборники вернулись в расположение команды без травм, плюс восстановился Вячеслав Караваев, минус — этого не скажешь о Клаудиньо, да и Барриос снова стал жертвой межконтинентальных переездов, и пока непонятно, попадет ли он в Тулу вовсе.
«Арсенал» привыкает к новому старому главному тренеру Миодрагу Божовичу, у которого на этот раз есть время на подготовку к сильному сопернику, что всегда было его козырем. «Зенит» — явный фаворит, и от ставки на победу лидера много не приобрести (коэфф. 1,35), а вот угадать очередной осенний спад петербуржцев (который у команды Семака случался каждый год), было бы очень кстати для вашего кошелька.
Прогноз: ничья и обе забьют — 4,30 в БК Winline.
«Боевая» ставка для того, чтобы просмотр чуть менее скандального и чуть более классического московского дерби, нежели «Спартак» — ЦСКА, стал еще увлекательнее. Совсем недавно явным фаворитом в паре выглядели бы бело-голубые, которые боролись за лидерство на фоне кризиса по всем игровым и пиар-фронтам в стане красно-белых.
Но все меняется. Подопечные Руя Виктории взяли себя в руки, одержав три победы подряд, а дружина Сандро Шварца нет-нет да и допускает казусы вроде необъяснимых поражений от «Нижнего Новгорода» или «Крыльев Советов». На сегодня соперники выглядят равными по силам и заточены на атакующий футбол. Должно быть интересно и обоюдоостро.
Прогноз: ничья за 3,90 в БК Winline.
10-й тур состоялся довольно давно, напомним главный его итог: очки потеряли вообще все топы, включая обретающих себя под предводительством Алексея Березуцкого столичных армейцев. Рискнем предположить, что тур 11-й будет во многом похож на предыдущий. Поставленной игры нет ни у кого, ждите новых неожиданностей.
«Урал» у себя в Екатеринбурге всегда боевит, может не создать много моментов, но борьбу навяжет на каждом участке поля. Снова ничья выглядит реалистичным исходом, а если хотите сделать ставку еще более амбициозной: на «обе команды не забьют» Winline дает крайне соблазнительный коэффициент — 11,0.
Прогноз: победа «Лестера» за 3,45 в БК Winline
«Манчестер Юнайтед» резво стартовал в чемпионате, вернул Криштиану Роналду, который тут же стал забивать, заставив фанатов предвкушать возврат к золотым временам. Но манкунианский праздник сменился серыми буднями. Уже больше месяца подопечные Сульшера не показывают яркой игры и снова теряют очки так же легко, как прежде — даже с Роналду.
К игровым проблемам добавились кадровые: из-за травм выбыли оба основных центральных защитника — Рафаэль Варан и Харри Магуайр. Не прекращается критика в связи с самым спорным трансфером лета — переходом за 85 млн евро Джейдона Санчо, который выглядит совершенно не так, как в сборной или ранее в дортмундской «Боруссии». Пока «МЮ» четвертый в таблице, но эксперты ждут скорее движения вниз, чем вверх.
У «Лестера» ситуация тоже не ахти: болезненное поражение в Польше от «Легии» в Лиге Европы и лишь 11-е место в АПЛ, так еще и на творца всех успехов «лис» в минувшем сезоне Брендона Роджерса по слухам позарился внезапный нувориш «Ньюкасл». В чемпионате «Лестер» не побеждал аж с августа. Результат матча с «МЮ» предельно зашифрован, и коэффициенты на все исходы близки друг другу. Чьи проблемы перевесят? Фактор домашних стен может стать решающим, тем более Англия уже два месяца наслаждается полными трибунами, как до пандемии.
Прогноз: победа «Тоттенхэма» за 2,08 в БК Winline
Однажды болельщики «Ньюкасла», настрадавшись от сумасбродного Майка Эшли, проснулись и поняли, что теперь их клуб, похоже, самый богатый в мире и уже в следующее трансферное окно готов потратить не одну сотню миллионов. Но это не значит, что текущие проблемы «сорок», которые по делу идут в зоне вылета и пока не одержали ни одной победы в чемпионате, разом испарились. Когда большие деньги пришли в «Манчестер Сити» (тоже, кстати, с Ближнего Востока), «горожане» не сразу взлетели к небесам, потребовался непростой переходный период.
«Тоттенхэм» в этом сезоне успел победоносно стартовать, а затем угодить в кризис, но Сон, Кейн и компания обязаны исправить ситуацию. Выезд в Ньюкасл, где игроки и тренерский штаб нервничают из-за понятных мыслей, что вот-вот их всех заменят суперзвездами, подходит для этого.
Прогноз: победа «Лацио» и «обе команды забьют» за 5,40 в БК Winline
Corriere dello Sport анонсировала этот матч как «уставшие против поломанных». У «Лацио» действительно проблемы с травмами, но новость о том, что их главный ударный нападающий Чиро Иммобиле готов выйти против действующего чемпиона, добавляет «лациале» вистов. А в каком состоянии окажется великолепный лидер «нерадзури» Лаутаро Мартинес после возвращения из сборной Аргентины (2 игры — 2 гола) и сыграет ли вообще — большой вопрос. Проще будет Эдину Джеко, но в отличие от Мартинеса он за сборную на неделе голов не забивал.
Крайне любопытное противостояние, под которое мы подобрали не менее любопытную ставку: хитроумный Маурицио Сарри огорчит Симоне Индзаги, который встретится с клубом, откуда только что не без скандала ушел.
Прогноз: ничья за 4,30 от БК Winline
Весь мир, кто с грустью, кто со злорадством, следит за тем, как в недавнем прошлом великая «Барселона» после ухода Месси как будто заколдованный замок разваливается на глазах. На сегодня по результатам и игре это скорее середняк, чем гранд. Большой вопрос, радоваться ли фанатам «сине-гранатовых» решению руководства довериться Куману несмотря на плохие результаты как в Примере, так и в Лиге чемпионов. Впрочем, у «Валенсии» дела идут ненамного лучше, но от нее и не ждут больших свершений.
Будет совершенно логично, если матч двух нестабильных и кризисных коллективов на «Камп Ноу» завершится ничейным результатом. Российским же болельщикам интересно взглянуть на возвращение после травмы Дениса Черышева — хавбека сборной России медики подводили именно к этому матчу.
Игорь Борунов