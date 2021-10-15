В России фаворитов снова ждут проблемы, а в Англии деньги пока не играют в футбол: главные матчи выходных

Прогноз: ничья за 5,40 в БК Winline.

Говорить об ожиданиях от матчей клубов после пауз на сборные всегда тяжело: кто-то устал, кто-то вернулся не в лучших кондициях или вовсе получил травму. «Зениту» после сенсационного поражения дома от «Сочи» предстоит выезд в Тулу, где он нередко теряет очки. Наставник чемпионов Сергей Семак сообщил, что сборники вернулись в расположение команды без травм, плюс восстановился Вячеслав Караваев, минус — этого не скажешь о Клаудиньо, да и Барриос снова стал жертвой межконтинентальных переездов, и пока непонятно, попадет ли он в Тулу вовсе.

«Арсенал» привыкает к новому старому главному тренеру Миодрагу Божовичу, у которого на этот раз есть время на подготовку к сильному сопернику, что всегда было его козырем. «Зенит» — явный фаворит, и от ставки на победу лидера много не приобрести (коэфф. 1,35), а вот угадать очередной осенний спад петербуржцев (который у команды Семака случался каждый год), было бы очень кстати для вашего кошелька.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.

Прогноз: ничья и обе забьют — 4,30 в БК Winline.

«Боевая» ставка для того, чтобы просмотр чуть менее скандального и чуть более классического московского дерби, нежели «Спартак» — ЦСКА, стал еще увлекательнее. Совсем недавно явным фаворитом в паре выглядели бы бело-голубые, которые боролись за лидерство на фоне кризиса по всем игровым и пиар-фронтам в стане красно-белых.

Но все меняется. Подопечные Руя Виктории взяли себя в руки, одержав три победы подряд, а дружина Сандро Шварца нет-нет да и допускает казусы вроде необъяснимых поражений от «Нижнего Новгорода» или «Крыльев Советов». На сегодня соперники выглядят равными по силам и заточены на атакующий футбол. Должно быть интересно и обоюдоостро.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.

Прогноз: ничья за 3,90 в БК Winline.

10-й тур состоялся довольно давно, напомним главный его итог: очки потеряли вообще все топы, включая обретающих себя под предводительством Алексея Березуцкого столичных армейцев. Рискнем предположить, что тур 11-й будет во многом похож на предыдущий. Поставленной игры нет ни у кого, ждите новых неожиданностей.

«Урал» у себя в Екатеринбурге всегда боевит, может не создать много моментов, но борьбу навяжет на каждом участке поля. Снова ничья выглядит реалистичным исходом, а если хотите сделать ставку еще более амбициозной: на «обе команды не забьют» Winline дает крайне соблазнительный коэффициент — 11,0.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.

Прогноз: победа «Лестера» за 3,45 в БК Winline

«Манчестер Юнайтед» резво стартовал в чемпионате, вернул Криштиану Роналду, который тут же стал забивать, заставив фанатов предвкушать возврат к золотым временам. Но манкунианский праздник сменился серыми буднями. Уже больше месяца подопечные Сульшера не показывают яркой игры и снова теряют очки так же легко, как прежде — даже с Роналду.

К игровым проблемам добавились кадровые: из-за травм выбыли оба основных центральных защитника — Рафаэль Варан и Харри Магуайр. Не прекращается критика в связи с самым спорным трансфером лета — переходом за 85 млн евро Джейдона Санчо, который выглядит совершенно не так, как в сборной или ранее в дортмундской «Боруссии». Пока «МЮ» четвертый в таблице, но эксперты ждут скорее движения вниз, чем вверх.

У «Лестера» ситуация тоже не ахти: болезненное поражение в Польше от «Легии» в Лиге Европы и лишь 11-е место в АПЛ, так еще и на творца всех успехов «лис» в минувшем сезоне Брендона Роджерса по слухам позарился внезапный нувориш «Ньюкасл». В чемпионате «Лестер» не побеждал аж с августа. Результат матча с «МЮ» предельно зашифрован, и коэффициенты на все исходы близки друг другу. Чьи проблемы перевесят? Фактор домашних стен может стать решающим, тем более Англия уже два месяца наслаждается полными трибунами, как до пандемии.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» за 2,08 в БК Winline

Однажды болельщики «Ньюкасла», настрадавшись от сумасбродного Майка Эшли, проснулись и поняли, что теперь их клуб, похоже, самый богатый в мире и уже в следующее трансферное окно готов потратить не одну сотню миллионов. Но это не значит, что текущие проблемы «сорок», которые по делу идут в зоне вылета и пока не одержали ни одной победы в чемпионате, разом испарились. Когда большие деньги пришли в «Манчестер Сити» (тоже, кстати, с Ближнего Востока), «горожане» не сразу взлетели к небесам, потребовался непростой переходный период.

«Тоттенхэм» в этом сезоне успел победоносно стартовать, а затем угодить в кризис, но Сон, Кейн и компания обязаны исправить ситуацию. Выезд в Ньюкасл, где игроки и тренерский штаб нервничают из-за понятных мыслей, что вот-вот их всех заменят суперзвездами, подходит для этого.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.

Прогноз: победа «Лацио» и «обе команды забьют» за 5,40 в БК Winline

Corriere dello Sport анонсировала этот матч как «уставшие против поломанных». У «Лацио» действительно проблемы с травмами, но новость о том, что их главный ударный нападающий Чиро Иммобиле готов выйти против действующего чемпиона, добавляет «лациале» вистов. А в каком состоянии окажется великолепный лидер «нерадзури» Лаутаро Мартинес после возвращения из сборной Аргентины (2 игры — 2 гола) и сыграет ли вообще — большой вопрос. Проще будет Эдину Джеко, но в отличие от Мартинеса он за сборную на неделе голов не забивал.

Крайне любопытное противостояние, под которое мы подобрали не менее любопытную ставку: хитроумный Маурицио Сарри огорчит Симоне Индзаги, который встретится с клубом, откуда только что не без скандала ушел.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.

Прогноз: ничья за 4,30 от БК Winline

Весь мир, кто с грустью, кто со злорадством, следит за тем, как в недавнем прошлом великая «Барселона» после ухода Месси как будто заколдованный замок разваливается на глазах. На сегодня по результатам и игре это скорее середняк, чем гранд. Большой вопрос, радоваться ли фанатам «сине-гранатовых» решению руководства довериться Куману несмотря на плохие результаты как в Примере, так и в Лиге чемпионов. Впрочем, у «Валенсии» дела идут ненамного лучше, но от нее и не ждут больших свершений.

Будет совершенно логично, если матч двух нестабильных и кризисных коллективов на «Камп Ноу» завершится ничейным результатом. Российским же болельщикам интересно взглянуть на возвращение после травмы Дениса Черышева — хавбека сборной России медики подводили именно к этому матчу.

Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении Winline.