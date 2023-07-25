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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Минспорт Саудовской Аравии выделил €19 млрд местным футбольным клубам

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным футбольным клубам 19,7 млрд евро из бюджета страны на трансферы игроков. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

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Источник: Reuters

По информации источника, именно такую сумму саудовские клубы получат от государства в течение восьми следующих лет. Вплоть до 2030 года клубы смогут тратить на трансферы около 2,5 млрд евро каждый сезон или 154 млн евро в пересчете на каждый из 16 клубов саудовской лиги.

Пока клубы из чемпионата Саудовской Аравии в это трансферное окно потратили на трансферы 225 млн евро. Наиболее активными клубами стали «Аль-Хиляль» (118 млн евро), «Аль-Наср» (50 млн евро), «Аль-Иттихад» (29,1 млн евро) и «Аль-Ахли» (18,5 млн евро).

В минспорта Саудовской Аравии нацелены на переход в лигу статусной суперзвезды, которая пополнит состав «Аль-Хиляля» — самого титулованного клуба страны. После неудачи в переговорах с Лионелем Месси саудовцы изучали возможности переходов в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и полузащитника «Реала» Луки Модрича.

Сейчас все внимание «Аль-Хиляля» переключено на нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Деньги на его трансфер изначально не закладывались в бюджет, но саудовцы готовы воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг звездного игрока, и потратить на его трансфер один миллиард евро.

Ранее сообщалось, что французский клуб принял предложение «Аль-Хиляля» о трансфере Мбаппе на 300 млн евро. Игроку предлагают контракт на один сезон с зарплатой 700 млн евро и право на бесплатный уход в «Реал» летом 2024 года. Мбаппе пока не дал ответ на предложение саудовского клуба.

Также сообщается, что целью «Аль-Хилаля» на следующий год является польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский.

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