Минспорт Саудовской Аравии выделил €19 млрд местным футбольным клубам
Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным футбольным клубам 19,7 млрд евро из бюджета страны на трансферы игроков. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным футбольным клубам 19,7 млрд евро из бюджета страны на трансферы игроков. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, именно такую сумму саудовские клубы получат от государства в течение восьми следующих лет. Вплоть до 2030 года клубы смогут тратить на трансферы около 2,5 млрд евро каждый сезон или 154 млн евро в пересчете на каждый из 16 клубов саудовской лиги.
Пока клубы из чемпионата Саудовской Аравии в это трансферное окно потратили на трансферы 225 млн евро. Наиболее активными клубами стали «Аль-Хиляль» (118 млн евро), «Аль-Наср» (50 млн евро), «Аль-Иттихад» (29,1 млн евро) и «Аль-Ахли» (18,5 млн евро).
В минспорта Саудовской Аравии нацелены на переход в лигу статусной суперзвезды, которая пополнит состав «Аль-Хиляля» — самого титулованного клуба страны. После неудачи в переговорах с Лионелем Месси саудовцы изучали возможности переходов в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и полузащитника «Реала» Луки Модрича.
Сейчас все внимание «Аль-Хиляля» переключено на нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Деньги на его трансфер изначально не закладывались в бюджет, но саудовцы готовы воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг звездного игрока, и потратить на его трансфер один миллиард евро.
Ранее сообщалось, что французский клуб принял предложение «Аль-Хиляля» о трансфере Мбаппе на 300 млн евро. Игроку предлагают контракт на один сезон с зарплатой 700 млн евро и право на бесплатный уход в «Реал» летом 2024 года. Мбаппе пока не дал ответ на предложение саудовского клуба.
Также сообщается, что целью «Аль-Хилаля» на следующий год является польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский.