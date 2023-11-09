На Украине женщина стала тренером мужской футбольной команды

36-летняя экс-футболистка возглавит юношескую команду до 19 лет. Соглашение рассчитано на полгода. Украинка имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать главным тренером в молодежных командах. В истории страны это первый случай, когда мужскую команду возглавила женщина.

«Экс-игрок женской “Ворсклы” и национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и знаков отличия украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом “бело-зеленых”. Желаем ей плодотворной работы и талантливых воспитанников, — говорится в пресс-релизе клуба из Полтавы.

Андрущак является уроженкой Санкт-Петербурга. С 2012 по 2016 год она выступала в чемпионате России за «Кубаночку» и «Звезду-2005», дважды став чемпионкой России и трижды обладательницей Кубка страны. Также на счету Андрущак 58 матчей за женскую сборную Украины, в которых она отметилась двумя забитыми мячами. Футболистка завершила игровую карьеру в этом году.