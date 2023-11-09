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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

На Украине женщина стала тренером мужской футбольной команды

«Ворскла» объявила о назначении на пост главного тренера мужской команды бывшей футболистки сборной Украины Ии Андрущак.

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Источник: ФК "Ворскла"

36-летняя экс-футболистка возглавит юношескую команду до 19 лет. Соглашение рассчитано на полгода. Украинка имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать главным тренером в молодежных командах. В истории страны это первый случай, когда мужскую команду возглавила женщина.

«Экс-игрок женской “Ворсклы” и национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и знаков отличия украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом “бело-зеленых”. Желаем ей плодотворной работы и талантливых воспитанников, — говорится в пресс-релизе клуба из Полтавы.

Андрущак является уроженкой Санкт-Петербурга. С 2012 по 2016 год она выступала в чемпионате России за «Кубаночку» и «Звезду-2005», дважды став чемпионкой России и трижды обладательницей Кубка страны. Также на счету Андрущак 58 матчей за женскую сборную Украины, в которых она отметилась двумя забитыми мячами. Футболистка завершила игровую карьеру в этом году.

«Ворскла» является постоянным участником Украинской Премьер-лиги (УПЛ) с 1996 года. В этом сезоне команда идет на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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