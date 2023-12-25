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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Канчельскис возглавил киргизский «Мурас Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подтвердил, что возглавил клуб из Киргизии «Мурас Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
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Источник: Соцсети

— Да, подписали. [Соглашение] на один год, — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Ранее Канчельскис покинул пост директора казахстанского «Тобола». Он был возмущен увольнением из клуба и заявил, что не подписывал никаких документов об уходе. Позднее Канчельскис высказался о своей отставке, отметив, что уведомление от клуба это филькина грамота и он будет разбираться в вопросе с юристами, согласно трудовому законодательству.

Канчельскис был назначен на должность директора «Тобола» в июле этого года.

За свою карьеру игрока Андрей Канчельскис выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он стал чемпионом Европы среди молодежных сборных, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии.

В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.

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