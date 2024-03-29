СМИ: Дани Алвес предстанет перед судом по новому обвинению

Как сообщает Marca, Дани Алвес, приговоренный к 4,5 года тюрьмы по обвинению в изнасиловании, еще раз предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав.

По информации источника, в 2020 году, когда Алвес принимал участие в проекте, цель которого заключалась в борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса, он опубликовал песню под названием Avião. В авторах этой песни значились несколько известных артистов, однако два бразильских композитора — Джулиано Матеус и Тьяго Матеус — заявляют, что Алвес исключил их имена из перечня создателей песни.

«Дани Алвес обманным путем исключил имена истинных создателей. Другими словами, для проведения кампании против неправдивых новостей ООН было использовано произведение ложного авторства», — цитирует источник заявление латиноамериканских исполнителей.

В скором времени Алвес предстанет перед бразильским судом, но будет давать показания по видеосвязи.