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19:24 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Дани Алвес предстанет перед судом по новому обвинению

25 марта бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро.

Источник: AP 2023

Как сообщает Marca, Дани Алвес, приговоренный к 4,5 года тюрьмы по обвинению в изнасиловании, еще раз предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав.

По информации источника, в 2020 году, когда Алвес принимал участие в проекте, цель которого заключалась в борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса, он опубликовал песню под названием Avião. В авторах этой песни значились несколько известных артистов, однако два бразильских композитора — Джулиано Матеус и Тьяго Матеус — заявляют, что Алвес исключил их имена из перечня создателей песни.

«Дани Алвес обманным путем исключил имена истинных создателей. Другими словами, для проведения кампании против неправдивых новостей ООН было использовано произведение ложного авторства», — цитирует источник заявление латиноамериканских исполнителей.

В скором времени Алвес предстанет перед бразильским судом, но будет давать показания по видеосвязи.

40-летний футболист был признан виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорён к 4,5 годам тюремного заключения. Однако на текущий момент Алвес находится в процессе обжалования приговора. Бразилец внес необходимый залог и во время процесса обжалования он может находиться дома, но должен соблюдать ряд условий — например, Алвес обязан еженедельно отмечаться в суде.

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