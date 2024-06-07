Месси назвал «Реал» лучшей командой мира

Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением, какую футбольную команду считает лучшей на планете.

«Лучшая команда планеты — мадридский “Реал”, потому что он выиграл последнюю Лигу чемпионов. Так что если говорить о результатах — лучший “Реал”. Если же мы говорим об игре, я симпатизирую “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы. На мой взгляд, любая команда Гвардиолы — особенная, потому что Хосеп так работает, что его команды именно играют в футбол», — приводит слова Месси Infobae.com.

«Реал» в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в финале которой обыграл дортмундскую «Боруссию». В четвертьфинале главного еврокубкового турнира «сливочные» переиграли команду Гвардиолы лишь в серии пенальти. «Манчестер Сити» в минувшем сезоне в шестой раз под руководством испанского специалиста стал победителем Английской Премьер-лиги.

С 2000-го по 2021 год Лионель Месси находился в системе принципиального соперника мадридского «Реала» — «Барселоны». Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он два сезона отыграл в «ПСЖ».