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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси назвал «Реал» лучшей командой мира

При этом большего всего знаменитому аргентинцу нравится игра, которую показывает «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

Барселона
Реал
Манчестер Сити
Источник: AFP 2023

Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением, какую футбольную команду считает лучшей на планете.

«Лучшая команда планеты — мадридский “Реал”, потому что он выиграл последнюю Лигу чемпионов. Так что если говорить о результатах — лучший “Реал”. Если же мы говорим об игре, я симпатизирую “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы. На мой взгляд, любая команда Гвардиолы — особенная, потому что Хосеп так работает, что его команды именно играют в футбол», — приводит слова Месси Infobae.com.

«Реал» в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в финале которой обыграл дортмундскую «Боруссию». В четвертьфинале главного еврокубкового турнира «сливочные» переиграли команду Гвардиолы лишь в серии пенальти. «Манчестер Сити» в минувшем сезоне в шестой раз под руководством испанского специалиста стал победителем Английской Премьер-лиги.

С 2000-го по 2021 год Лионель Месси находился в системе принципиального соперника мадридского «Реала» — «Барселоны». Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В его активе 180 матчей и 106 мячей за национальную команду.

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