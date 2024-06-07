Месси назвал «Реал» лучшей командой мира
При этом большего всего знаменитому аргентинцу нравится игра, которую показывает «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.
При этом большего всего знаменитому аргентинцу нравится игра, которую показывает «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.
Нападающий клуба МЛС «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением, какую футбольную команду считает лучшей на планете.
«Лучшая команда планеты — мадридский “Реал”, потому что он выиграл последнюю Лигу чемпионов. Так что если говорить о результатах — лучший “Реал”. Если же мы говорим об игре, я симпатизирую “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы. На мой взгляд, любая команда Гвардиолы — особенная, потому что Хосеп так работает, что его команды именно играют в футбол», — приводит слова Месси Infobae.com.
«Реал» в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в финале которой обыграл дортмундскую «Боруссию». В четвертьфинале главного еврокубкового турнира «сливочные» переиграли команду Гвардиолы лишь в серии пенальти. «Манчестер Сити» в минувшем сезоне в шестой раз под руководством испанского специалиста стал победителем Английской Премьер-лиги.
С 2000-го по 2021 год Лионель Месси находился в системе принципиального соперника мадридского «Реала» — «Барселоны». Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он два сезона отыграл в «ПСЖ».
В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В его активе 180 матчей и 106 мячей за национальную команду.