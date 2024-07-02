Поль Погба хочет вернуться в футбол после отстранения за допинг
Французский футболист Поль Погба, отстраненный за допинг на четыре года, не собирается завершать профессиональную карьеру.
Французский футболист Поль Погба, отстраненный за допинг на четыре года, не собирается завершать профессиональную карьеру.
Ранее в СМИ распространили отрывок старого интервью Погба, где он заявил, что «все кончено».
«Если вы не видели интервью, в котором я говорю, что завершаю карьеру, значит, я не ухожу. Я все еще чувствую себя футболистом. Хочу бороться с этой несправедливостью. У меня огромное желание вернуться, я чувствую себя ребенком, который мечтает стать профессионалом. Я тренируюсь и делаю все возможное, чтобы вернуться на поле», — приводит слова Погба Sky Sport Italia.
Также Погба прокомментировал свое будущее в «Ювентусе». Трудовое соглашение с полузащитника с итальянским клубом рассчитано до июня 2026 года.
«По последним новостям, я все еще футболист “Ювентуса”. Мой контракт еще действует, однако у меня не было возможности переговорить с директором и тренером. Молчание. Мне кажется, они ждут результатов апелляции, но об этом лучше спросить их», — добавил Погба.
Напомним, 11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.
Позднее чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции дисквалифицировали на четыре года. После этого решения Погба подал апелляцию в CAS.
Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.