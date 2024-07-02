Поль Погба хочет вернуться в футбол после отстранения за допинг

Ранее в СМИ распространили отрывок старого интервью Погба, где он заявил, что «все кончено».

«Если вы не видели интервью, в котором я говорю, что завершаю карьеру, значит, я не ухожу. Я все еще чувствую себя футболистом. Хочу бороться с этой несправедливостью. У меня огромное желание вернуться, я чувствую себя ребенком, который мечтает стать профессионалом. Я тренируюсь и делаю все возможное, чтобы вернуться на поле», — приводит слова Погба Sky Sport Italia.

Также Погба прокомментировал свое будущее в «Ювентусе». Трудовое соглашение с полузащитника с итальянским клубом рассчитано до июня 2026 года.

«По последним новостям, я все еще футболист “Ювентуса”. Мой контракт еще действует, однако у меня не было возможности переговорить с директором и тренером. Молчание. Мне кажется, они ждут результатов апелляции, но об этом лучше спросить их», — добавил Погба.

Напомним, 11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.

Позднее чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции дисквалифицировали на четыре года. После этого решения Погба подал апелляцию в CAS.

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.