Бывшего главного тренера сборной Китая посадили на 20 лет

Согласно результатам расследования, с 2019-го по 2021 год Ли Те, пользуясь своим служебным положением, получил взятки на общую сумму более 50,89 миллиона юаней (около 7 миллионов долларов). В частности, тренер за денежное вознаграждение включал игроков в сборную и оказывал помощь при подписании контрактов с клубами. Ли Те также прибегал к коррупционным схемам, чтобы получить должность главного тренера.