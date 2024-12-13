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Бывшего главного тренера сборной Китая посадили на 20 лет

Ли Те был приговорен к 20 годам тюремного заключения за коррупцию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным портала The Paper, приговор был вынесен 13 декабря Народным судом промежуточной инстанции города Сяньнин провинции Хубэй.

Согласно результатам расследования, с 2019-го по 2021 год Ли Те, пользуясь своим служебным положением, получил взятки на общую сумму более 50,89 миллиона юаней (около 7 миллионов долларов). В частности, тренер за денежное вознаграждение включал игроков в сборную и оказывал помощь при подписании контрактов с клубами. Ли Те также прибегал к коррупционным схемам, чтобы получить должность главного тренера.

За последние несколько лет в Китае в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку не только рядовые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.

Ли Те — известный в прошлом футболист. Он играл в Англии за «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон», В составе национальной команды Китая полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 6 мячей.

Китай