Бывшего главного тренера сборной Китая посадили на 20 лет

По данным портала The Paper, приговор был вынесен 13 декабря Народным судом промежуточной инстанции города Сяньнин провинции Хубэй.
Согласно результатам расследования, с 2019-го по 2021 год Ли Те, пользуясь своим служебным положением, получил взятки на общую сумму более 50,89 миллиона юаней (около 7 миллионов долларов). В частности, тренер за денежное вознаграждение включал игроков в сборную и оказывал помощь при подписании контрактов с клубами. Ли Те также прибегал к коррупционным схемам, чтобы получить должность главного тренера.
За последние несколько лет в Китае в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку не только рядовые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.
Ли Те — известный в прошлом футболист. Он играл в Англии за «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон», В составе национальной команды Китая полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 6 мячей.