Куарежма, Кураньи и Эменике сыграют на Кубке легенд-2025

С 7 по 9 февраля 2025 года московский Дворец спорта «Мегаспорт» в 17-й раз примет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко.
Событие объединит традиционно легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звезд этой игры. Билеты уже в продаже. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.
В 2025 году «Кубок Легенд» пройдет в уже полюбившимся зрителям формате. За главный трофей будут бороться 6 команд: Сборная мира, Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды Азии, Легенды Латинской Америки и Легенды России.
Среди иностранных футболистов свое участие подтвердили Нванкво Кану, Эммануэль Эменнике, Кевин Кураньи, Рикарду Куарежма и Жереми Нжитап. Болельщики смогут насладиться и игрой прославленных российских футболистов — в Кубке легенд примут участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Юрий Жирков, Александр Филимонов и Константин Головской.
Кубок Легенд проводится с 2009 года. Это международный футбольный турнир с многолетней историей, насчитывающей более ста пятидесяти захватывающих матчей между легендами мирового футбола. Среди звезд, ранее приезжавших на турнир, были, например, Христо Стоичков, Франческо Тотти, Антонио Конте, Яри Литманен, Луиджи Ди Бьяджо, Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо, Гаиска Мендьета, Рональд де Бур, Арон Винтер, Педру Паулета, Анджело Перуцци, Джанлука Дзамбротта и Марко Матерацци.