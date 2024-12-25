Куарежма, Кураньи и Эменике сыграют на Кубке легенд-2025

Кубок Легенд проводится с 2009 года. Это международный футбольный турнир с многолетней историей, насчитывающей более ста пятидесяти захватывающих матчей между легендами мирового футбола. Среди звезд, ранее приезжавших на турнир, были, например, Христо Стоичков, Франческо Тотти, Антонио Конте, Яри Литманен, Луиджи Ди Бьяджо, Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо, Гаиска Мендьета, Рональд де Бур, Арон Винтер, Педру Паулета, Анджело Перуцци, Джанлука Дзамбротта и Марко Матерацци.