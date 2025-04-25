Топ-матчи уикенда: «Динамо» — «Зенит», Winline матч тура «Спартак» — ЦСКА, класико

Соперники достойны друг друга, но в дерби исход решают детали. Обычно ЦСКА надежен в защите, но сейчас есть проблемы. Без Дивеева и Мойзеса против «Крыльев» даже Акинфееву не хватало привычного спокойствия. Вероятно, Николич приберег их на «Спартак». Это дерби еще и сербских тренеров, которые вряд ли будут по такому случаю думать о ротации с Кубком, на который нацелены и те, и другие. Когда «Спартаку» нужно забить, сдержать подопечных Станковича мало кому удается. Если сравнить линии нападения, красно-белые оказываются предпочтительнее. Сложив все части уравнения, получаем небольшое неравенство сил в пользу хозяев «Лукойл Арены» в Winline матч тура.