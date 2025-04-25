Топ-матчи уикенда: «Динамо» — «Зенит», Winline матч тура «Спартак» — ЦСКА, класико

«Динамо» — «Зенит»
Прогноз: «обе забьют — нет» за 2.23.
Говорят, это последнее серьезное испытание для «Зенита» на финише РПЛ. Последнее ли — поглядим, но испытание — точно. «Зенит» тяжело играет с «Динамо» в Москве. Две предыдущие очные встречи в столице завершились поражениями петербуржцев со счетом 0:1. «Динамо» Марцела Лички выйдет на игру с чемпионом, как на последний бой: только победа оставляет шансы претендовать в чемпионате на что-то выше 4−5-го мест, а не переключаться полностью на Кубок.
Времена, когда бело-голубые и сине-бело-голубые обменивались невероятными разгромами вроде 1:7 или 9:3, давно позади. Теперь наиболее вероятный исход — 1:0 в чью-то пользу, как в игре первого круга в Петербурге, где забил Глушенков, а Латышонок взял пенальти Нгамале. По исходу ясности нет: матч на три результата, но во встречах «Динамо» и «Зенита» соперники всегда больше мешают играть друг другу, чем играют сами. В четырех последних очных встречах заходила ставка «обе забьют — нет». Почему бы не проверить ее в пятый раз.
«Спартак» — ЦСКА
Прогноз: победа «Спартака» за 2.09.
Когда ЦСКА и «Спартак» перед дерби оказываются соседями по турнирной таблице, ажиотаж просто зашкаливает. ЦСКА долго выглядел лучшей в России командой этой весны, но расстроил своих болельщиков качеством игры дома с «Крыльями», где повезло не проиграть в концовке. «Спартак» приучил к тому, что может потерять очки даже с аутсайдерами, зато против прямых конкурентов играл в последних матчах сильно: зимой разгромил «Краснодар», а весной добил отыгравшийся уже «Зенит».
Соперники достойны друг друга, но в дерби исход решают детали. Обычно ЦСКА надежен в защите, но сейчас есть проблемы. Без Дивеева и Мойзеса против «Крыльев» даже Акинфееву не хватало привычного спокойствия. Вероятно, Николич приберег их на «Спартак». Это дерби еще и сербских тренеров, которые вряд ли будут по такому случаю думать о ротации с Кубком, на который нацелены и те, и другие. Когда «Спартаку» нужно забить, сдержать подопечных Станковича мало кому удается. Если сравнить линии нападения, красно-белые оказываются предпочтительнее. Сложив все части уравнения, получаем небольшое неравенство сил в пользу хозяев «Лукойл Арены» в Winline матч тура.
«Барселона» — «Реал»
Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2,70.
В Испании третье класико за сезон — и не последнее, будет еще одно на финише чемпионата. Вечное противостояние «Реала» и «Барселоны» пока что очно и заочно полностью за «Барсой»: разгром на «Бернабеу», разгром в Суперкубке, 4 очка отрыва в Ла Лиге, успехи каталонцев в Лиге чемпионов и провал Мадрида против «Арсенала». Может ли «Реал» переломить неудачную серию, а заодно забрать Кубок Короля в Севилье? Верится с трудом: слишком мощной была доминация «блауграны» в первых двух очных встречах, да и по весне результаты и качество игры тоже не в пользу «королевского клуба».
Как обычно, у грандов свежие травмы. Хави потерял Левандовского, а Анчелотти — Камавинга и Алабу. Опять. Бросается в глаза несбалансированность состава «Реала». Клуб отчаянно добивался Мбаппе и добился, хотя французский голеадор мощную атаку Мадрида принципиально не изменил, а голов от него ждали больше, но Перес почему-то считает, что оборону, где и так у «Реала» традиционно вынуждены действовать игроки других амплуа, усиливать не нужно.
«Барса» несмотря на лютые финансовые проблемы по кирпичикам собрала такую команду, где можно компенсировать даже потерю лучшего бомбардира. В этом смысле Флику работать проще, чем Анчелотти. Вылет «Реала» из Лиги чемпионов немного разгрузит мадридский календарь, но скажется это в мае, а не сейчас. Думать об «Интере» во время класико никто в «Барсе» не станет, и она должна брать свое. В традиционно результативной манере.
«Интер» — «Рома»
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1,88.
Италия скорбит по папе римскому, но матч «Интера» с «Ромой» все же состоится, только на день позже запланированного. «Интер» потерял день перед полуфиналом Лиги чемпионов, зато может лучше подготовиться к одной из важнейших игр в заочном споре за скудетто с «Наполи». «Интер» выдохся. В этом сезоне «черно-синие» сыграли безумное число матчей, и даже с хорошей глубиной состава и умной ротацией от Симоне Индзаги кризис все-таки случился. Три матча без побед — такого не было с сентября.
Воспользуется ли этим «Рома», вопрос. Под руководством опытного Клаудио Раньери римляне рвутся в еврокубки, но на поле столичная команда выглядит скромно, даже скучно. Пять последних результатов «Ромы»: 1:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0. Зато без поражений. Обессилевшему «Интеру» надо думать еще и о полуфинале ЛЧ с «Барсой». Победа нужна всем, но рвать жилы и раскрываться в атаке соперники не будут. Нас ждет классическое итальянское противостояние.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 за 1,96.
Логичным итогом падения «Тоттенхэма» стало приглашение на чемпионский корпоратив «Ливерпуля» в качестве массовки. Команде Арне Слота для оформления титула достаточно даже ничьей. Если «шпоры» вдруг сенсационно победят — неприятно, но праздник это просто отложит на неделю, максимум две. «Тоттенхэм» проводит худший сезон в АПЛ, но удивительным образом может взять трофей, отсутствием которых его безжалостно дразнит вся Англия — если выиграет Лигу Европы: полуфинал с «Буде-Глимт» 1 мая.
По-хорошему Постекоглу на этот матч нужно выпускать резерв, а основу готовить к норвежцам, но, конечно, с престижем АПЛ это исключено. Лондонцы честно постараются дать бой без пяти минут чемпиону и честно его проиграют, потому что команда к нему не готова. Это будет 19-е и, наверное, не последнее поражение «Тоттенхэма». Для ставки придется рискнуть голами. «Тоттенхэм» не умеет играть от обороны, а «Ливерпуль» — с отрывом лучший в АПЛ по забитым мячам, правда, громить соперника ему нет необходимости.
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