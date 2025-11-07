Дембеле и Ямаль номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

В шорт-лист вошли одиннадцать игроков, представляющих ведущие европейские клубы и национальные сборные.
В число претендентов попали Усман Дембеле («ПСЖ» и сборная Франции), Ашраф Хакими («ПСЖ» и сборная Марокко), Гарри Кейн («Бавария» и сборная Англии), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид» и сборная Франции), Нуну Мендеш («ПСЖ» и сборная Португалии), Коул Палмер («Челси» и сборная Англии), Педри («Барселона» и сборная Испании), Рафинья («Барселона» и сборная Бразилии), Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта), Витинья («ПСЖ» и сборная Португалии), Ламин Ямаль («Барселона» и сборная Испании).
Прошлогодний обладатель награды, Винисиус из мадридского «Реала» не попал в список. Он стал первым бразильцем, получившим эту награду в ее нынешнем формате.
На звание лучшей футболистки год претендуют 17 игроков. В том числе Айтана Бонмати и Алексия Путельяс из «Барселоны», Хлоя Келли и Лия Уильямсон из «Арсенала» и другие.
Голосование продлится до 28 ноября.
Победитель будет объявлен на церемонии The Best FIFA Football Awards.