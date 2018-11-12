84-летний американец выиграл в лотерею, указав номера любимых бейсболистов

В лотерее нужно было выбрать 5 чисел от 1 до 35. Эйлуорд написал 11−16−19−22−25. В «Ред Сокс» эти номера принадлежат игрокам Рафаэлю Деверсу, Эндрю Бенинтенди, Джеки Брэдли-младшему, Рику Порселло и Стиву Пирсу.



Интересно, что в эту пятерку не попали две звезды команды — питчер Дэвид Прайс и бэттер Джей Ди Мартинес.



Напомним, ранее «Ред Сокс» стали чемпионами бейсбольной лиги, выиграв 4-й титул за последние 19 лет.



Илья Андреев