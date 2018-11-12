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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

84-летний американец выиграл в лотерею, указав номера любимых бейсболистов

Болельщик бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» Джим Эйлуорд использовал свое хобби, чтобы быстро заработать.

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Источник: Reuters

84-летний американец выиграл 100 тысяч долларов в лотерее штата Массачусетс Mass Cash, написав номера 5 любимых бейсболистов своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В лотерее нужно было выбрать 5 чисел от 1 до 35. Эйлуорд написал 11−16−19−22−25. В «Ред Сокс» эти номера принадлежат игрокам Рафаэлю Деверсу, Эндрю Бенинтенди, Джеки Брэдли-младшему, Рику Порселло и Стиву Пирсу.

Интересно, что в эту пятерку не попали две звезды команды — питчер Дэвид Прайс и бэттер Джей Ди Мартинес.

Напомним, ранее «Ред Сокс» стали чемпионами бейсбольной лиги, выиграв 4-й титул за последние 19 лет.

Илья Андреев

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