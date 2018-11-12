84-летний американец выиграл в лотерею, указав номера любимых бейсболистов
Болельщик бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» Джим Эйлуорд использовал свое хобби, чтобы быстро заработать.
Болельщик бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» Джим Эйлуорд использовал свое хобби, чтобы быстро заработать.
84-летний американец выиграл 100 тысяч долларов в лотерее штата Массачусетс Mass Cash, написав номера 5 любимых бейсболистов своей команды.
В лотерее нужно было выбрать 5 чисел от 1 до 35. Эйлуорд написал 11−16−19−22−25. В «Ред Сокс» эти номера принадлежат игрокам Рафаэлю Деверсу, Эндрю Бенинтенди, Джеки
Интересно, что в эту пятерку не попали две звезды команды — питчер Дэвид Прайс и бэттер Джей Ди Мартинес.
Напомним, ранее «Ред Сокс» стали чемпионами бейсбольной лиги, выиграв 4-й титул за последние 19 лет.
Илья Андреев