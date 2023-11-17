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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года отменен

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отменила проведение чемпионатов мира по бенди в 2024 году среди мужчин и среди женщин. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации хоккея с мячом Норвегии.

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Источник: AP 2023

Сообщается, что FIB не смогла найти место для проведения турниров после того, как Швеция сняла заявку с проведения мужского чемпионата мира, а Норвегия отказалась от проведения женского мирового первенства.

Стоит отметить, что Россия должна была принять четыре последние чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин. В 2020 и 2021 годах турнир в Иркутске не состоялся из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году FIB отказалась от проведения турнира в Сыктывкаре по политическим причинам.

В этом году турнир должен был пройти в Кемерово, но в итоге был перенесен в Швецию. Хозяева турнира в 13-й раз победили на чемпионате мира, благодаря чему смогли обойти Россию и стать самой титулованной мужской сборной по хоккею с мячом.

Россия чаще всех становилась страной-хозяйкой чемпионата мира по хоккею с мячом. С 1999 года Россия приняла 11 из 20 мировых первенств среди мужчин.

С 2006 по 2022 год FIB возглавлял россиянин Борис Скрынник. В октябре 2022 года его место занял норвежец Стейн Педерсен, после чего федерация приняла решение об отстранении сборных России и Беларуси от участия в международных турнирах.

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