Источник: Гатиятулин вместо «Сибири» возглавит «Ак Барс»
Бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Об этом сообщает «Чемпионат».
48-летний специалист возглавит казанцев, несмотря на устную договоренность с «Сибирью». 29 марта клуб из Новосибирска объявил, что Гатиятулин станет новым главным тренером команды.
«Ак Барс» находится в поиске главного тренера после ухода Зинэтулы Билялетдинова. В текущем сезоне казанцы закончили борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив в пяти матчах «Автомобилисту». Ранее клуб из Татарстана интересовался Ильей Воробьевым и Алексеем Кудашовым. Первый стал новым главным тренером ЦСКА, а второй подписал контракт с московским «Динамо».
«Помимо “Ак Барса”, у Анвара Гатиятулина есть предложение от ЦСКА. По нашей информации, армейский клуб хочет, чтобы тренер пополнил штаб Ильи Воробьева», — сообщает «Бизнес Online».
Гатиятулин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Трактора» в октябре 2023 года. В прошлом сезоне челябинцы финишировали на девятом месте на Востоке и не сумели выйти в плей-офф. Сезоном ранее Гатиятулин вывел «Трактор» в финал Восточной конференции, где команда в пяти матчах уступила «Металлургу».