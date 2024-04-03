Источник: Гатиятулин вместо «Сибири» возглавит «Ак Барс»

48-летний специалист возглавит казанцев, несмотря на устную договоренность с «Сибирью». 29 марта клуб из Новосибирска объявил, что Гатиятулин станет новым главным тренером команды.

«Ак Барс» находится в поиске главного тренера после ухода Зинэтулы Билялетдинова. В текущем сезоне казанцы закончили борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив в пяти матчах «Автомобилисту». Ранее клуб из Татарстана интересовался Ильей Воробьевым и Алексеем Кудашовым. Первый стал новым главным тренером ЦСКА, а второй подписал контракт с московским «Динамо».

«Помимо “Ак Барса”, у Анвара Гатиятулина есть предложение от ЦСКА. По нашей информации, армейский клуб хочет, чтобы тренер пополнил штаб Ильи Воробьева», — сообщает «Бизнес Online».

Гатиятулин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Трактора» в октябре 2023 года. В прошлом сезоне челябинцы финишировали на девятом месте на Востоке и не сумели выйти в плей-офф. Сезоном ранее Гатиятулин вывел «Трактор» в финал Восточной конференции, где команда в пяти матчах уступила «Металлургу».