Хоккеист-рекордсмен из КХЛ снялся в сериале «Мажор»

«Это очень крутое событие в моей жизни. Сразу бросился в глаза невероятный уровень профессионализма всех, кто был задействован на съемках. Зацепила дружеская атмосфера, которая царила на площадке, все старались меня поддержать. Большое спасибо за приглашение. Еще большое спасибо хотел бы сказать режиссеру и актерскому составу, которые помогли мне освоиться в роли и подсказали, как все сделать правильно. Большое спасибо моему “напарнику по кадру” Сергею Гузееву. Меня впечатлила его возможность моментально включаться в роль, он — настоящий профессионал своего дела! Получилась очень крутая история. Если честно, я бы не отказался испытать что-то подобное еще раз», — приводит слова Даниила Sport24.