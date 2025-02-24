Хоккеист-рекордсмен из КХЛ снялся в сериале «Мажор»

19 февраля Сероух забил пять шайб в матче с московским «Динамо» и обеспечил своей команде победу в матче регулярного чемпионата. После этого «Сочи» в клубных соцсетях предложил снять хоккеиста в кино, отметив при этом аккаунт Кинопоиска. Через несколько дней форварда пригласили на съемочную площадку «Мажора» в Сочи.
Даниил сыграл самого себя в эпизодической роли. По сюжету главный герой Игорь Соколовский (актер Павел Прилучный) представляет на сочинском инвестиционном форуме свой бизнес-проект. Даниила Сероуха включают в число гостей мероприятия, там один из героев узнает, что перед ним хоккеист, забивший пять голов в одной встрече.
«Это очень крутое событие в моей жизни. Сразу бросился в глаза невероятный уровень профессионализма всех, кто был задействован на съемках. Зацепила дружеская атмосфера, которая царила на площадке, все старались меня поддержать. Большое спасибо за приглашение. Еще большое спасибо хотел бы сказать режиссеру и актерскому составу, которые помогли мне освоиться в роли и подсказали, как все сделать правильно. Большое спасибо моему “напарнику по кадру” Сергею Гузееву. Меня впечатлила его возможность моментально включаться в роль, он — настоящий профессионал своего дела! Получилась очень крутая история. Если честно, я бы не отказался испытать что-то подобное еще раз», — приводит слова Даниила Sport24.