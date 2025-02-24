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Хоккеист-рекордсмен из КХЛ снялся в сериале «Мажор»

Нападающий команды «Сочи» Даниил Сероух стал автором второго пента-трика в истории КХЛ, а через несколько дней снялся в кино.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

19 февраля Сероух забил пять шайб в матче с московским «Динамо» и обеспечил своей команде победу в матче регулярного чемпионата. После этого «Сочи» в клубных соцсетях предложил снять хоккеиста в кино, отметив при этом аккаунт Кинопоиска. Через несколько дней форварда пригласили на съемочную площадку «Мажора» в Сочи.

Даниил сыграл самого себя в эпизодической роли. По сюжету главный герой Игорь Соколовский (актер Павел Прилучный) представляет на сочинском инвестиционном форуме свой бизнес-проект. Даниила Сероуха включают в число гостей мероприятия, там один из героев узнает, что перед ним хоккеист, забивший пять голов в одной встрече.

«Это очень крутое событие в моей жизни. Сразу бросился в глаза невероятный уровень профессионализма всех, кто был задействован на съемках. Зацепила дружеская атмосфера, которая царила на площадке, все старались меня поддержать. Большое спасибо за приглашение. Еще большое спасибо хотел бы сказать режиссеру и актерскому составу, которые помогли мне освоиться в роли и подсказали, как все сделать правильно. Большое спасибо моему “напарнику по кадру” Сергею Гузееву. Меня впечатлила его возможность моментально включаться в роль, он — настоящий профессионал своего дела! Получилась очень крутая история. Если честно, я бы не отказался испытать что-то подобное еще раз», — приводит слова Даниила Sport24.

Динамо М
3:5
0:1, 2:2, 1:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6703 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Сергей Зубов
Вратари
Максим Моторыгин
(Владислав Подъяпольский, Владислав Подъяпольский)
Сергей Иванов
(Евгений Волохин)
1-й период
09:17
Даниил Сероух
(Василий Мачулин, Амир Гараев)
2-й период
22:06
Кирилл Адамчук
(Артем Сергеев, Павел Кудрявцев)
25:48
Даниил Сероух
(Амир Гараев)
26:21
Уильям Биттен
29:54
Артем Чернов
35:11
Даниил Сероух
(Артем Волков, Амир Гараев)
39:27
Антон Слепышев
(Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук)
3-й период
40:00
Максим Комтуа
40:00
Максим Комтуа
44:28
Даниил Пыленков
(Максим Комтуа)
45:05
Максим Комтуа
45:05
Андрей Никонов
45:44
Джесси Грэм
51:07
Кирилл Готовец
51:46
Даниил Сероух
(Александр Яремчук, Александр Хохлачев)
53:22
Александр Яремчук
57:29
Даниил Сероух
(Амир Гараев, Василий Мачулин)
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
КХЛ: таблица и календарь