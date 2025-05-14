КХЛ представила номинантов на награду «Золотая клюшка»

В финальную тройку, сформированную путем опроса главных тренеров клубов КХЛ, вошли нападающие Артем Галимов («Ак Барс»), Максим Шабанов («Трактор») и Джошуа Ливо («Салават Юлаев»).
Галимов провел 68 матчей и набрал 59 (35+24) очков. Он стал лучшим бомбардиром казанской команды в сезоне, а также побил снайперский рекорд клуба за один регулярный чемпионат.
Шабанов провел 65 матчей и набрал 67 (23+44) очков. Он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, попутно побив клубные рекорды по очкам и передачам.
Ливо провел 62 матча и набрал 80 (49+31) очков. Канадец стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата, побил рекорд Сергея Мозякина по шайбам за один регулярный чемпионат и повторил рекорд бомбардирский рекорд «Салавата Юлаева».
Вручение индивидуальных наград пройдет на церемонии закрытия сезона КХЛ 29 мая.