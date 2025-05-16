Ларионов — о сыне в команде: Вопрос очень-очень деликатный



— Разговоров, как сейчас сказал этот Коул Палмер, что очень много идиотов, троллов в интернете и так далее. Я на это не обращаю внимания. У меня толстая кожа, скажу честно. Но ты понимаешь, ты теряешь небольшой контакт, потому что для тебя он как игрок, не как сын. В команде практически ты теряешь эти моменты отношений, взаимодействия, потому что ты понимаешь, что это тонкая линия. Потому что у нас это очень щепетильно, у нас любят уколоть, укусить и так далее. Эти вещи сложные на самом деле, но я рассматриваю не потому, что сын, а какой он игрок, для меня это самое важное. И в этом плане, наверное, строгость, наверное, самая такая серьезная черта моих отношений, потому что ты понимаешь, что ты не можешь проявить какую-то человеческую не только слабость, а элементарную вещь как отец, потому что ты имеешь ребенка, с которым ты не можешь пообщаться нормально, — заявил Ларионов в новом выпуске «Коммент. Шоу».