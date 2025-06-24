«Витязь» официально снялся с чемпионата КХЛ

«Витязь» был основан в 1996 году и выступает в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Подмосковная команда четыре раза выходила в плей-офф, но ни разу не смогла преодолеть барьер первого раунда. Минувший сезон «Витязь» завершил на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.