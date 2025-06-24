«Витязь» официально снялся с чемпионата КХЛ

Клуб из Балашихи уведомил руководство лиги о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ. Ожидается, что в ближайшее время «Витязь» прекратит свое существование из-за отсутствия финансирования.
Таким образом, в ближайшем сезоне КХЛ примут участие 22 команды.
«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба “Лада” из Восточной в Западную конференцию», — сказано в сообщении КХЛ.
«Витязь» был основан в 1996 году и выступает в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Подмосковная команда четыре раза выходила в плей-офф, но ни разу не смогла преодолеть барьер первого раунда. Минувший сезон «Витязь» завершил на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром трансгаз Москва», которая является генеральным спонсором «Витязя», отказалась от финансирования клуба. Клуб устроил массовую распродажу игроков, чтобы на вырученные деньги погасить накопившиеся долги перед хоккеистами за минувший сезон.