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Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о каких потерях можно говорить?

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал факт того, что подмосковный «Витязь» не сыграет в сезоне-2025/2026 КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Смагин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов резко высказался об расформировании «Витязя».

— Насколько серьезной потерей для российского хоккея станет закрытие «Витязя»?

— «Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить. Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Напомним, клуб приостановил работу, а лидеры отправились в другие клубы в обмен на денежную компенсацию. Причиной прекращения работы клуба стало отсутствие спонсора. Ранее «Витязь» спонсировали дочерние структуры «Газпрома». У клуба также были долги на 400 млн. Все деньги, полученные с обмена игроков, пошли на погашение части задолженностей.

Сезон-2024/2025 завершился для «Витязя» сразу после регулярного чемпионата. Команда заняла 10-е место в Западной конференции КХЛ и не попала в плей-офф. За 17 сезонов в КХЛ подмосковная команда выходила в плей-офф четыре раза, но ни разу не преодолевала этот этап.

Из «Витязя» в другие клубы отправились форвард Дмитрий Бучельников и защитник Джереми Рой (ЦСКА), в «Металлург» нападающий Дерек Барак, в «Автомобилист» Савелий Жиров, Ярослав Бусыгин и Даниил Малоросиянов.

Отметим, что за все время существования КХЛ лигу покидали еще три подмосковных клуба — это «Атлант», ХК МВД и «Химик». По всей России и за ее пределами из КХЛ выбыло 13 клубов.