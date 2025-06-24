Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о каких потерях можно говорить?

— «Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить. Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».