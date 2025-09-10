Ричмонд
Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 10 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 10 сентября, «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» начнется в 19:30 мск на стадионе «Татнефть Арена» в Казани. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барсу» достался непростой календарь на старте сезона: выезды в Магнитогорск и Омск и домашний матч с «Автомобилистом». Казанцы в борьбе уступили «Металлургу» по буллитам (3:4) и одолели «Авангард» (2:1). Команда Гатиятулина уже набрала форму, все тройки нападения выглядят хорошо, в атаке еще и помогает защитник Миллер, забросивший две шайбы. Первым голом за «Ак Барс» отметился и новичок Денисенко.

«Автомобилист» пока провел только один матч, поездка в Тольятти получилась неудачной — 3:4. Команда Заварухина не справилась с натиском «Лады» и пропустила первой, но затем повела 2:1. И все же тольяттинцы играли активнее и по делу победили. У «Авто» отличился Мэйсек: легионер сделал дубль, а в конце игры схватил 5-минутное удаление. Звездный новичок уральцев Буше провел на льду 23 минуты, его показатель полезности «минус 2».

Весной «Ак Барс» и «Автомобилист» встречались в первом раунде Кубка Гагарина, тогда в 7 матчах сильнее были казанцы. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, шансы команд практически равны. Итоговая победа «Ак Барса» стоит 1,71, а победа «Автомобилиста» — 2,20. Что касается результативности: на тотал меньше 5 дают 1,77, а на тотал больше 5 — 2,06.

Хоккей. КХЛ
10.09
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.94