Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 10 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Автомобилист» пока провел только один матч, поездка в Тольятти получилась неудачной — 3:4. Команда Заварухина не справилась с натиском «Лады» и пропустила первой, но затем повела 2:1. И все же тольяттинцы играли активнее и по делу победили. У «Авто» отличился Мэйсек: легионер сделал дубль, а в конце игры схватил 5-минутное удаление. Звездный новичок уральцев Буше провел на льду 23 минуты, его показатель полезности «минус 2».