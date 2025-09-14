Матч «Ак Барс» — «Металлург» 14 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Металлург» все три матча в регулярном чемпионате КХЛ довел до овертайма. Сначала магнитогорцы победили по буллитам «Ак Барс» (4:3), затем уступили «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) и «Динамо» из Москвы (1:2 Б). Интересно, что против бело-голубых у команды Разина получилось отыграться в меньшинстве. Силантьев спас команду на 54-й минуте после удаления Ткачева. К этому моменту «Металлург» перебрасывал динамовцев 35:19, но забить получилось только после ошибки соперника у своих ворот. «Магнитка» с 4 очками идет пятой на Востоке.