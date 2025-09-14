Ричмонд
Матч «Ак Барс» — «Металлург» 14 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 14 сентября, «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 17:00 мск на стадионе «Татнефть Арена» в Казани. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс» после хорошего старта сезона провалился в первом домашнем матче против «Автомобилиста» — 3:6. Казанцы часто удалялись и ошибались в обороне. Во втором периоде они пропустили 4 шайбы после 8 бросков. Не помогла и смена голкипера: Билялов пропустил 4 гола, Бердин — 2. После трех матчей в активе «Ак Барса» 3 очка, он занимает 7-е место в Восточной конференции.

«Металлург» все три матча в регулярном чемпионате КХЛ довел до овертайма. Сначала магнитогорцы победили по буллитам «Ак Барс» (4:3), затем уступили «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) и «Динамо» из Москвы (1:2 Б). Интересно, что против бело-голубых у команды Разина получилось отыграться в меньшинстве. Силантьев спас команду на 54-й минуте после удаления Ткачева. К этому моменту «Металлург» перебрасывал динамовцев 35:19, но забить получилось только после ошибки соперника у своих ворот. «Магнитка» с 4 очками идет пятой на Востоке.

В прошлом сезоне «Ак Барс» выиграл все 4 матча у «Металлурга». В этом чемпионате первая победа — за магнитогорцами. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят фаворита в этой встрече. Итоговая победа «Ак Барса» стоит 1,81, а победа «Металлурга» — 2,04. Что касается результативности: на тотал меньше 5,5 дают 1,69, а на тотал больше 5,5 — 2,22. Вариант «каждая команда забьет больше 2,5» стоит 3,70. Он прошел в последнем матче этих команд в Магнитогорске.

