Матч ЦСКА — «Спартак» 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 16 сентября, ЦСКА принимает «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «ЦСКА Арена». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА продолжает привыкать к новому тренеру Никитину. После яркой победы над московским «Динамо» (6:2) армейцы играют не так результативно. 12 сентября красно-синие сенсационно проиграли «Сочи» (0:2), после чего одолели «Северсталь» (2:1). В Череповце дубль сделал новичок Коваленко. Среди летних подписаний можно отметить также форварда Гарднера, у него три передачи в 4 матчах, и вратаря Мартина, отразившего 65 бросков из 68.

«Спартак» сдал по сравнению с прошлым сезоном. У красно-белых всего 3 очка после 4 матчей. Причем все игры команда Жамнова провела на домашнем льду. Но «Спартак» проиграл Минску 0:3, «Северстали» 1:2 и «Торпедо» 3:4 в овертайме. У москвичей 5 очков набрал нападающий Морозов, а вот у Порядина только одна передача. Звездный новичок Тодд пока результативных баллов в своем активе не имеет. По словам Жамнова, «Спартак» хорошо готов физически, но игрокам не хватает эмоций.

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл 4 матча из 6 у ЦСКА. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

В этой паре нет явного фаворита. Победа ЦСКА в основное время оценивается в 2,04, а победа «Спартака» — в 3,30. Непонятно, стоит ли ждать много голов: тотал меньше 5,5 стоит 1,76, тотал больше 5,5 — 2,10.

