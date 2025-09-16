Матч ЦСКА — «Спартак» 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» сдал по сравнению с прошлым сезоном. У красно-белых всего 3 очка после 4 матчей. Причем все игры команда Жамнова провела на домашнем льду. Но «Спартак» проиграл Минску 0:3, «Северстали» 1:2 и «Торпедо» 3:4 в овертайме. У москвичей 5 очков набрал нападающий Морозов, а вот у Порядина только одна передача. Звездный новичок Тодд пока результативных баллов в своем активе не имеет. По словам Жамнова, «Спартак» хорошо готов физически, но игрокам не хватает эмоций.