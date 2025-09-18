Ричмонд
Матч ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 18 сентября, ЦСКА принимает «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА остается нестабильной командой в начале сезона. Два дня назад армейцы вели 4:1 и 5:2 со «Спартаком» и все же уступили по буллитам. В матче было много драк и удалений (44 минуты штрафа на двоих), и команда Никитина потеряла контроль над ходом игры. Из положительных моментов стоит отметить новичка Спронга, сделавшего хет-трик, и мастерский гол Карнаухова. Теперь Никитина ждет еще один принципиальный матч — против команды, с которой он выиграл Кубок Гагарина.

«Локомотив» ответил на два поражения уверенной победой над «Ладой» — 6:1. Правда, в соперниках была одна из худших команд КХЛ, поэтому точнее о состоянии «Локо» мы узнаем сегодня. Ярославцы перебросали «Ладу» 44:23, здесь тоже было много удалений — 30 минут общего штрафа. У «Локомотива» вернулся в строй Каюмов, в первом же матче форвард набрал три очка.

В прошлом сезоне у ЦСКА и «Локомотива» по 2 победы в личных встречах. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «ЦСКА Арена». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Букмекеры не видят фаворита в этой встрече. Победа ЦСКА в основное время оценивается в 2,38, а победа «Спартака» — в 2,85. На волевую победу одной из команд можно поставить за 3,70. Много голов тут не ждут: тотал меньше 5,5 стоит 1,43.

