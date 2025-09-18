Матч ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА остается нестабильной командой в начале сезона. Два дня назад армейцы вели 4:1 и 5:2 со «Спартаком» и все же уступили по буллитам. В матче было много драк и удалений (44 минуты штрафа на двоих), и команда Никитина потеряла контроль над ходом игры. Из положительных моментов стоит отметить новичка Спронга, сделавшего хет-трик, и мастерский гол Карнаухова. Теперь Никитина ждет еще один принципиальный матч — против команды, с которой он выиграл Кубок Гагарина.