Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.95
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.63
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75

Матч «Спартак» — СКА 3 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 3 октября, СКА встретится в гостях со «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Спартак» — СКА начнется в 19:00 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» лихорадит в этом сезоне, у команды Жамнова не получается выйти на свой уровень. В прошлой регулярке красно-белые были третьими на Западе, сейчас же, с 11 очками после 10 матчей, только седьмые. Атака «Спартака», даже без отстраненного за допинг Морозова, в порядке, но пропускает он много: 3,4 шайбы в среднем за игру. И Загидулин, и Николаев не входят по статистике в топ лучших вратарей лиги. Интересно, что у «Спартака» первое место по реализации численного большинства, а вот в меньшинстве это одна из худших команд лиги. Перед встречей против СКА красно-белые обыграли «Трактор» 6:3 благодаря 4 очкам Порядина.

У СКА тоже нет стабильности. После недавней серии из 4 побед команда Ларионова проиграла 3 матча из 4, в том числе дважды «Торпедо» на своем льду. Петербуржцам не хватает надежности в обороне, в игре есть перекос в атаку. Не хватает и травмированных Зайцева и Педана. Также Ларионов еще не определился с основным вратарем. Среди форвардов больше всех очков набирают Хайруллин, Зыков и Голдобин. А вот у Локтионова и Грималди худший показатель полезности в команде. По словам Ларионова, СКА не хватает игры попроще, бросков по воротам вместо лишней передачи.

В этом сезоне «Спартак» и СКА еще не встречались. В прошлом чемпионате красно-белые выиграли дважды в основное время и один раз уступили по буллитам. На счету СКА одна победа в основное время. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят в этом маче фаворита. Итоговую победу «Спартака» можно взять за 1,80, а победу СКА с учетом овертайма и буллитов — за 2,05. Тотал больше 5,5 стоит 1,82, а больше 6 — 2,12.

