Матч «Спартак» — СКА 3 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» лихорадит в этом сезоне, у команды Жамнова не получается выйти на свой уровень. В прошлой регулярке красно-белые были третьими на Западе, сейчас же, с 11 очками после 10 матчей, только седьмые. Атака «Спартака», даже без отстраненного за допинг Морозова, в порядке, но пропускает он много: 3,4 шайбы в среднем за игру. И Загидулин, и Николаев не входят по статистике в топ лучших вратарей лиги. Интересно, что у «Спартака» первое место по реализации численного большинства, а вот в меньшинстве это одна из худших команд лиги. Перед встречей против СКА красно-белые обыграли «Трактор» 6:3 благодаря 4 очкам Порядина.