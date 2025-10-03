Матч «Спартак» — СКА 3 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Спартак» — СКА начнется в 19:00 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» лихорадит в этом сезоне, у команды Жамнова не получается выйти на свой уровень. В прошлой регулярке красно-белые были третьими на Западе, сейчас же, с 11 очками после 10 матчей, только седьмые. Атака «Спартака», даже без отстраненного за допинг Морозова, в порядке, но пропускает он много: 3,4 шайбы в среднем за игру. И Загидулин, и Николаев не входят по статистике в топ лучших вратарей лиги. Интересно, что у «Спартака» первое место по реализации численного большинства, а вот в меньшинстве это одна из худших команд лиги. Перед встречей против СКА красно-белые обыграли «Трактор» 6:3 благодаря 4 очкам Порядина.
У СКА тоже нет стабильности. После недавней серии из 4 побед команда Ларионова проиграла 3 матча из 4, в том числе дважды «Торпедо» на своем льду. Петербуржцам не хватает надежности в обороне, в игре есть перекос в атаку. Не хватает и травмированных Зайцева и Педана. Также Ларионов еще не определился с основным вратарем. Среди форвардов больше всех очков набирают Хайруллин, Зыков и Голдобин. А вот у Локтионова и Грималди худший показатель полезности в команде. По словам Ларионова, СКА не хватает игры попроще, бросков по воротам вместо лишней передачи.
В этом сезоне «Спартак» и СКА еще не встречались. В прошлом чемпионате красно-белые выиграли дважды в основное время и один раз уступили по буллитам. На счету СКА одна победа в основное время. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят в этом маче фаворита. Итоговую победу «Спартака» можно взять за 1,80, а победу СКА с учетом овертайма и буллитов — за 2,05. Тотал больше 5,5 стоит 1,82, а больше 6 — 2,12.