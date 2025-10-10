Матч «Автомобилист» — «Авангард» 10 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Автомобилист» вышел из кризиса и выиграл 5 последних матчей. Это позволило команде Заварухина подняться на второе место в Восточной конференции. Уральцы совсем недавно играли с «Авангардом» в Омске и победили 4:1. А после этого взяли верх над СКА в овертайме 2:1. Неожиданную для себя результативность показывает защитник Блэкер, у него уже 11 очков. Столько же у новичка Рида Буше. Интересно, что по игре в неравных составах «Автомобилист» не входит в топ-10 в КХЛ. Но это не мешает команде Заварухина быть одним из лидеров Востока.