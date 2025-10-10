Ричмонд
Матч «Автомобилист» — «Авангард» 10 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 10 октября, «Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Автомобилист» — «Авангард» начнется в 17:00 мск и пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

«Автомобилист» вышел из кризиса и выиграл 5 последних матчей. Это позволило команде Заварухина подняться на второе место в Восточной конференции. Уральцы совсем недавно играли с «Авангардом» в Омске и победили 4:1. А после этого взяли верх над СКА в овертайме 2:1. Неожиданную для себя результативность показывает защитник Блэкер, у него уже 11 очков. Столько же у новичка Рида Буше. Интересно, что по игре в неравных составах «Автомобилист» не входит в топ-10 в КХЛ. Но это не мешает команде Заварухина быть одним из лидеров Востока.

«Авангард» отдыхал после игры 6 октября с «Автомобилистом». До этого омичи победили «Салават Юлаев», «Адмирал», и «Локомотив». «Ястребы» — третьи на Востоке, они отстают от «Авто» на одно очко, при этом у «Авангарда» два матча в запасе. Омичи решили вопрос с центрфорвардом для первого звена, клуб вернул канадца Маклауда. Теперь у Ги Буше практически оптимальный состав для похода за Кубком Гагарина. В воротах надежен Серебряков, пара защитников Чистяков — Шарипзянов — одна из лучших в лиге, в атаке уже феерят Потуральски и Окулов. Кроме того, у «Авангарда» лучшее большинство в КХЛ.

Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят здесь фаворита, итоговая победа «Автомобилиста» стоит 2,18, а победа «Авангарда» с учетом овертайма и буллитов — 1,71. На тотал меньше 5,5 можно поставить за 1,74.

Хоккей. КХЛ
10.10
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17