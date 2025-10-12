Матч ЦСКА — «Ак Барс» 12 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч ЦСКА — «А Барс» начнется в 17:00 мск и пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
После 13 матчей ЦСКА находится на непривычном 8-м месте в Западной конференции. У армейцев нет даже минимальной стабильности, вот уже месяц команда Никитина не может выиграть два матча подряд. Два дня назад красно-синие вели с московским «Динамо» 3:0 после первого периода, но в итоге уступили по буллитам. Новый вратарь Мартин пока не выручает, ЦСКА часто удаляется и плохо играет в меньшинстве. Выручает только игра в большинстве, тут армейцы на 3-м месте в КХЛ. Никитин пока сетует на ошибки хоккеистов, пока что они не выполняют его требования.
«Ак Барс» уже прошел через мини-кризис. После плохого старта сезона в Казани уже пошли слухи о смене главного тренера, но Гатиятулин в итоге остался, и результаты наладились. «Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей, причем все в основное время. Это позволило казанцам подняться на 5-е место на Востоке. Новичок Хмелевски пока не феерит, очки набирают Семенов, Алистров и Миллер с Денисенко. У «Ак Барса» не шла игра в большинстве, поэтому клуб поменял тренера, отвечающего за этот компонент.
В прошлом сезоне ЦСКА и «Ак Барс» обменялись гостевыми победами. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Победа ЦСКА в основное время стоит 2.06, победа «Ак Барса» — 3,10. На тотал меньше 5,5 можно поставить за 1,67, на тотал больше 5,5 — за 2,25. Гол в пустые ворота оценивается в 3,50.