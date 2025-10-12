Матч ЦСКА — «Ак Барс» 12 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

После 13 матчей ЦСКА находится на непривычном 8-м месте в Западной конференции. У армейцев нет даже минимальной стабильности, вот уже месяц команда Никитина не может выиграть два матча подряд. Два дня назад красно-синие вели с московским «Динамо» 3:0 после первого периода, но в итоге уступили по буллитам. Новый вратарь Мартин пока не выручает, ЦСКА часто удаляется и плохо играет в меньшинстве. Выручает только игра в большинстве, тут армейцы на 3-м месте в КХЛ. Никитин пока сетует на ошибки хоккеистов, пока что они не выполняют его требования.