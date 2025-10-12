Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.20
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2

Матч ЦСКА — «Ак Барс» 12 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 12 октября, ЦСКА встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/hcakbars

Матч ЦСКА — «А Барс» начнется в 17:00 мск и пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

После 13 матчей ЦСКА находится на непривычном 8-м месте в Западной конференции. У армейцев нет даже минимальной стабильности, вот уже месяц команда Никитина не может выиграть два матча подряд. Два дня назад красно-синие вели с московским «Динамо» 3:0 после первого периода, но в итоге уступили по буллитам. Новый вратарь Мартин пока не выручает, ЦСКА часто удаляется и плохо играет в меньшинстве. Выручает только игра в большинстве, тут армейцы на 3-м месте в КХЛ. Никитин пока сетует на ошибки хоккеистов, пока что они не выполняют его требования.

«Ак Барс» уже прошел через мини-кризис. После плохого старта сезона в Казани уже пошли слухи о смене главного тренера, но Гатиятулин в итоге остался, и результаты наладились. «Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей, причем все в основное время. Это позволило казанцам подняться на 5-е место на Востоке. Новичок Хмелевски пока не феерит, очки набирают Семенов, Алистров и Миллер с Денисенко. У «Ак Барса» не шла игра в большинстве, поэтому клуб поменял тренера, отвечающего за этот компонент.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Ак Барс» обменялись гостевыми победами. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Победа ЦСКА в основное время стоит 2.06, победа «Ак Барса» — 3,10. На тотал меньше 5,5 можно поставить за 1,67, на тотал больше 5,5 — за 2,25. Гол в пустые ворота оценивается в 3,50.

Хоккей. КХЛ
12.10
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.30