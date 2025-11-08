«Локомотив» — «Ак Барс» 8 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» этой осенью выдал мощную серию из 11 побед. Совсем недавно ее неожиданно прервала «Лада» (3:4 ОТ). После этого казанцы еще и уступили в Минске 3:4, хотя несколько раз вели в счете по ходу встречи. «Ак Барс» занимает второе место на Востоке, он отстает на 6 очков от «Металлурга» при игре в запасе. У казанцев лучшая оборона в конференции, в 23 матчах они пропустили всего 58 голов. А вот забивают они не так много, но с такими игроками, как Хмелевски, Денисенко, Семенов, Барабанов и Галимов, команда Гатиятулина вполне может прибавить.