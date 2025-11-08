Ричмонд
«Локомотив» — «Ак Барс» 8 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 8 ноября, «Локомотив» встретится с «Ак Барсом» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Ак Барс"

В Ярославле сегодня встретятся топ-клубы Западной и Восточной конференций. Матч «Локомотив» — «Ак Барс» начнется в 17:00 мск и пройдет на «Арене 2000». В прямом эфире игру можно посмотреть на «Кинопоиске».

«Локомотив» идет на серии из 4 побед и чувствует себя очень уверенно. Вообще за последние три недели единственный клуб, который смог одолеть дружину Хартли, — это «Ак Барс». В Казани у ярославцев не получилось распечатать ворота Билялова, вратарь отразил 21 бросок из 21. После того матча атака «Локо» пришла в себя и забивает минимум три гола за игру. Два дня назад чемпион КХЛ разобрался со «Спартаком» — 5:2. Первую шайбу в сезоне забросил Березкин, а Шалунов сделал дубль.

«Ак Барс» этой осенью выдал мощную серию из 11 побед. Совсем недавно ее неожиданно прервала «Лада» (3:4 ОТ). После этого казанцы еще и уступили в Минске 3:4, хотя несколько раз вели в счете по ходу встречи. «Ак Барс» занимает второе место на Востоке, он отстает на 6 очков от «Металлурга» при игре в запасе. У казанцев лучшая оборона в конференции, в 23 матчах они пропустили всего 58 голов. А вот забивают они не так много, но с такими игроками, как Хмелевски, Денисенко, Семенов, Барабанов и Галимов, команда Гатиятулина вполне может прибавить.

Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение ярославцам. На победу «Локомотива» в основное время можно поставить за 2,00, на победу «Ак Барса» — за 3,50. Тотал меньше 5,5 стоит 1,53, то есть много голов тут не ждут. Ничья в основное время оценивается в 4,20.

Локомотив
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Анвар Гатиятулин
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит