«Ак Барс» — «Динамо» Москва 13 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» за 2 недели поднялось с 7-го места на 5-е в Западной конференции. Помогла серия побед, но недавно она оборвалась. Бело-голубые проиграли сначал СКА (2:3), потом «Шанхаю» (1:4). По словам Кудашова, на его игроках сказалась усталость из-за плотного календаря. Не работает сейчас и большинство: всего два гола в последних 5 матчах. «Ак Барс» же реализовал лишнего в 4 последних играх из 5. В матчах «Динамо» редко бывает больше 5 шайб. Бело-голубые славятся игрой в обороне, вратарь Подъяпольский обычно играет очень надежно. А вот по забитым голам бело-голубые на шестом месте на Западе. Больше всех очков в клубе набрали Уил (20) и Гусев (17).