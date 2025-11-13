«Ак Барс» — «Динамо» Москва 13 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва начнется в 19:00 мск и пройдет на «Татнефть Арене» в Казани. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Ак Барс» подтверждает статус топ-клуба КХЛ. Казанцы занимают второе место на Востоке и сегодня встретится с командой, которая весной 2025-го выбила из плей-офф. Во втором раунде Кубка Гагарина московское «Динамо» выиграло в 6 матчах. «Ак Барс» недавно прервал серию поражений, победив на выезде «Нефтехимик» 4:1. Команда Гатиятулина забросила три шайбы еще в первом периоде и не дала сопернику отыграться. Дублем отметился форвард Яшкин, всего на его счету 13 очков в 25 матчах. Лучшими бомбардирами казанцев остаются защитник Миллер и нападающий Семенов, они набрали по 18 очков. У «Ак Барса» лучшая оборона в Восточной конференции, он пропустил 62 шайбы в 25 играх.
Московское «Динамо» за 2 недели поднялось с 7-го места на 5-е в Западной конференции. Помогла серия побед, но недавно она оборвалась. Бело-голубые проиграли сначал СКА (2:3), потом «Шанхаю» (1:4). По словам Кудашова, на его игроках сказалась усталость из-за плотного календаря. Не работает сейчас и большинство: всего два гола в последних 5 матчах. «Ак Барс» же реализовал лишнего в 4 последних играх из 5. В матчах «Динамо» редко бывает больше 5 шайб. Бело-голубые славятся игрой в обороне, вратарь Подъяпольский обычно играет очень надежно. А вот по забитым голам бело-голубые на шестом месте на Западе. Больше всех очков в клубе набрали Уил (20) и Гусев (17).
Букмекеры уверены, что шансы команд в этом матче примерно равны. Победа «Ак Барса» в основное время стоит 2,40, а победа «Динамо» — 2,70. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,70, а на тотал больше 5,5 — 2,20.