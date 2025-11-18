«Динамо» Москва — «Спартак» 18 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Динамо» Москва — «Спартак» начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».
Московское «Динамо» сделало ход, который многих удивил. Клуб отправил в отставку главного тренера Кудашова. С ним бело-голубые выигрывали регулярный чемпионат и доходили до полуфинала Кубка Гагарина. В этом сезоне «Динамо» идет на 5-м месте на Западе, до лидирующего «Локомотива» 7 очков при двух матчах в запасе. Теперь командой будет руководить Вячеслав Козлов. Москвичи только что вернулись из Новосибирска, где обыграли «Сибирь» 3:2. Впереди у «Динамо» 5 домашних матчей.
«Спартак» занимает 7-е место в Западной конференции, до «Динамо» — 4 очка. В ноябре у красно-белых 2 победы над аутсайдерами «Сочи» и «Сибирью» и 4 поражения. Четыре дня назад команда Жамнова уступила «Северстали» 3:4. В состав красно-белых спустя два месяца вернулся центрфорвард Морозов и забил команде из Череповца. «Спартак» по-прежнему пропускает больше, чем забивает: 88 шайб против 81. Только у трех команд в лиге больше пропущенных голов, чем у красно-белых.
Московское «Динамо» выиграло один матч в этом сезоне у «Спартака» со счетом 5:0. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворита в этом дерби. Итоговая победа «Динамо» стоит 1,76, а победа «Спартака» с учетом овертайма и буллитов — 2,12. На тотал больше 5,5 дают коэффициент 1,94, а на тотал меньше 5,5 — 1,90.
