«Динамо» Москва — «Спартак» 18 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» занимает 7-е место в Западной конференции, до «Динамо» — 4 очка. В ноябре у красно-белых 2 победы над аутсайдерами «Сочи» и «Сибирью» и 4 поражения. Четыре дня назад команда Жамнова уступила «Северстали» 3:4. В состав красно-белых спустя два месяца вернулся центрфорвард Морозов и забил команде из Череповца. «Спартак» по-прежнему пропускает больше, чем забивает: 88 шайб против 81. Только у трех команд в лиге больше пропущенных голов, чем у красно-белых.