«Авангард» обыграл в овертайме «Металлург», а «Автомобилист» одолел «Ак Барс» по буллитам

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Авангарда» шайбы забросили Константин Окулов, Наиль Якупов и Эндрю Потуральски. У «Металлурга» отличились Владимир Ткачев и Люк Джонсон.