Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.80
П2
2.76
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.90
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
2
:
Шанхай Дрэгонс
4
Все коэффициенты
П1
18.00
X
9.75
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2

«Авангард» обыграл в овертайме «Металлург», а «Автомобилист» одолел «Ак Барс» по буллитам

Результаты матчей за 27 февраля 2026 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2025-2026
Регулярный чемпионат, 27.02.2026, 16:30
Авангард
3
Металлург Мг
2

«Авангард» обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Авангарда» шайбы забросили Константин Окулов, Наиль Якупов и Эндрю Потуральски. У «Металлурга» отличились Владимир Ткачев и Люк Джонсон.

«Авангард» благодаря этому результату обеспечил себе старт серии первого раунда плей‑офф на домашнем льду.

«Металлург» (95 очков) лидирует в таблице Восточной конференции, «Авангард» (86) занимает второе место.

Омичи в следующем матче 2 марта сыграют на выезде с московским «Спартаком», «Металлург» днем раньше встретится в гостях с московским «Динамо».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Регулярный чемпионат, 27.02.2026, 17:00
Автомобилист
3
Ак Барс
2

«Автомобилист» также в дополнительное время, но в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в Екатеринбурге.

В составе хозяев отличились Никита Шашков и Никита Трямкин. Победный буллит реализовал Александр Шаров. У гостей дубль оформил Никита Лямкин.

«Автомобилист» с 74 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Автомобилист» 2 марта в гостях сыграет с ЦСКА. «Ак Барс» 1 марта на выезде встретится с «Трактором».