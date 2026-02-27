«Авангард» обыграл в овертайме «Металлург», а «Автомобилист» одолел «Ак Барс» по буллитам

«Авангард» обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Авангарда» шайбы забросили Константин Окулов, Наиль Якупов и Эндрю Потуральски. У «Металлурга» отличились Владимир Ткачев и Люк Джонсон.
«Авангард» благодаря этому результату обеспечил себе старт серии первого раунда плей‑офф на домашнем льду.
«Металлург» (95 очков) лидирует в таблице Восточной конференции, «Авангард» (86) занимает второе место.
Омичи в следующем матче 2 марта сыграют на выезде с московским «Спартаком», «Металлург» днем раньше встретится в гостях с московским «Динамо».
«Автомобилист» также в дополнительное время, но в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в Екатеринбурге.
В составе хозяев отличились Никита Шашков и Никита Трямкин. Победный буллит реализовал Александр Шаров. У гостей дубль оформил Никита Лямкин.
«Автомобилист» с 74 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 баллами располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Автомобилист» 2 марта в гостях сыграет с ЦСКА. «Ак Барс» 1 марта на выезде встретится с «Трактором».