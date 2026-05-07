КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина

Никита Серебряков из «Авангарда» был признан лучшим вратарем. Он одержал 3 победы в 7 матчах с коэффициентом надежности 2,00 и 93,8 процентами отраженных бросков. В четвертом матче серии против «Локомотива» Серебряков отыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Митчелл Миллер из «Ак Барса». В пяти матчах против магнитогорского «Металлурга» он набрал 5 очков (0 голов + 5 результативных передач).
Лучшим нападающим признан Максим Шалунов из «Локомотива». В семи встречах он забросил пять шайб и сделал одну результативную передачу.
Среди новичков был отмечен защитник «Ак Барса» Степан Терехов, на счету которого 7 блокированных бросков, 1 отбор шайбы и 1 перехват в 5 матчах.
Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина-2026. Серия до четырех побед стартует в понедельник, 11 мая. Первая встреча пройдет в Ярославле и начнется в 14.30 по московскому времени.