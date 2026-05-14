КХЛ назвала номинантов на приз лучшему голкиперу сезона

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь» сезона.

В список вошли Семен Вязовой из уфимского «Салавата Юлаева», Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» и Никита Серебряков из омского «Авангарда».

Семен Вязовой провел 53 игры в регулярном чемпионате КХЛ, где одержал 27 побед с 93,1% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,13. Даниил Исаев в 56 матчах одержал 30 побед с 92,7% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,89. Никита Серебряков одержал 35 побед в 54 встречах. На его счету 91,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,14.

Обладатель приза «Лучшему вратарю» определится в голосовании представителей клубов. Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона КХЛ 28 мая.

Никита Серебряков был признан КХЛ лучшим в своем амплуа по итогам полуфиналов Кубка Гагарина. Он одержал три победы в семи матчах с коэффициентом надежности 2,00 и 93,8% отраженных бросков.

Даниил Исаев два последних сезона подряд становился обладателем награды «Лучший вратарь».