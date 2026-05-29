Впервые самым ценным игроком сезона в КХЛ признали защитника

Капитан омского «Авангарда», защитник Дамир Шарипзянов, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ и стал первым защитникомю который обладает призом «Золотая клюшка». Церемония награждения прошла в подмосковной Барвихе.
На премию также претендовали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев и форвард минского «Динамо» Сэм Энэс.
Шарипзянов в 66 матчах набрал 67 очков, включая 23 гола и 44 передачи, побив рекорд канадца Криса Ли по результативности среди защитников за один регулярный сезон (65 очков в сезоне 2016/17). Кроме того, он стал пятым бомбардиром регулярного чемпионата и признан лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников.
Лучшим вратарем сезона КХЛ был признан голкипер «Авангарда» Никита Серебряков. В число финалистов также вошли Даниил Исаев из «Локомотива» и Семен Вязовой из «Салавата Юлаева».
Лучшим тренером сезона признан Анвар Гатиятулин из «Ак Барса», лучшим снайпером — Роман Канцеров («Металлург»), а приз лучшему новичку сезона (приз Алексея Черепанова) достался Александру Жаровскому из «Салавата Юлаева».
Призы за заслуги получили также:
«За верность хоккею» — Сергей Широков («Сибирь»), лучший руководитель клуба — Юрий Яковлев («Локомотив»), «Золотой свиток» — судьи Виктор Бирин и Никита Новиков. Героя Fonbet Overtime сезона стал Максим Березкин («Локомотив»).
Символическая сборная сезона («Золотой шлем») включила Александра Радулова («Локомотив»), Сэма Энэса («Динамо» Минск), Константина Окулова и Дамира Шарипзянова («Авангард»), Митчелла Миллера («Ак Барс») и Даниила Исаева («Локомотив»).