Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.49
П2
4.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2

Впервые самым ценным игроком сезона в КХЛ признали защитника

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал самым ценным игроком лиги в сезоне-2026/2027.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Капитан омского «Авангарда», защитник Дамир Шарипзянов, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ и стал первым защитникомю который обладает призом «Золотая клюшка». Церемония награждения прошла в подмосковной Барвихе.

На премию также претендовали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев и форвард минского «Динамо» Сэм Энэс.

Шарипзянов в 66 матчах набрал 67 очков, включая 23 гола и 44 передачи, побив рекорд канадца Криса Ли по результативности среди защитников за один регулярный сезон (65 очков в сезоне 2016/17). Кроме того, он стал пятым бомбардиром регулярного чемпионата и признан лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников.

Лучшим вратарем сезона КХЛ был признан голкипер «Авангарда» Никита Серебряков. В число финалистов также вошли Даниил Исаев из «Локомотива» и Семен Вязовой из «Салавата Юлаева».

Лучшим тренером сезона признан Анвар Гатиятулин из «Ак Барса», лучшим снайпером — Роман Канцеров («Металлург»), а приз лучшему новичку сезона (приз Алексея Черепанова) достался Александру Жаровскому из «Салавата Юлаева».

Призы за заслуги получили также:

«За верность хоккею» — Сергей Широков («Сибирь»), лучший руководитель клуба — Юрий Яковлев («Локомотив»), «Золотой свиток» — судьи Виктор Бирин и Никита Новиков. Героя Fonbet Overtime сезона стал Максим Березкин («Локомотив»).

Символическая сборная сезона («Золотой шлем») включила Александра Радулова («Локомотив»), Сэма Энэса («Динамо» Минск), Константина Окулова и Дамира Шарипзянова («Авангард»), Митчелла Миллера («Ак Барс») и Даниила Исаева («Локомотив»).