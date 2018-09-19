Гретцки побывал на Великой Китайской стене

Гретцки увидел Мутяньюй — участок Великой Китайской стены в 70 км от Пекина, который был построен 540 лет назад.



«Мой отец и мои сыновья не поняли бы меня, если бы я не увидел ее своими глазами. Первые впечатления? Сколько труда в это вложено людьми. Сделать такое в те времена — это мощно.



Мой сын Тревор рассказал мне все про историю Стены, насколько тяжело было ее строить, сколько людей умерло при строительстве и то, что внутри Стены есть захоронения людей.



Думаю, это китайская культура: люди тут очень прилежны, трудолюбивы и дружелюбны», — сказал Гретцки.