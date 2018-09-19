Гретцки побывал на Великой Китайской стене
Легенда хоккея Уэйн Гретцки завершил 6-дневный визит в Китай. Перед отлетом он успел посмотреть одну из главных достопримечательностей страны — Великую Китайскую стену.
Легенда хоккея Уэйн Гретцки завершил 6-дневный визит в Китай. Перед отлетом он успел посмотреть одну из главных достопримечательностей страны — Великую Китайскую стену.
Гретцки увидел Мутяньюй — участок Великой Китайской стены в 70 км от Пекина, который был построен 540 лет назад.
«Мой отец и мои сыновья не поняли бы меня, если бы я не увидел ее своими глазами. Первые впечатления? Сколько труда в это вложено людьми. Сделать такое в те времена — это мощно.
Мой сын Тревор рассказал мне все про историю Стены, насколько тяжело было ее строить, сколько людей умерло при строительстве и то, что внутри Стены есть захоронения людей.
Думаю, это китайская культура: люди тут очень прилежны, трудолюбивы и дружелюбны», — сказал Гретцки.
За 6 дней в Китае Гретцки провел тренировки в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, где он учил детей кататься, отдавать передачи и бросать по воротам.
«Владелец “Куньлуня” сказал, что за последние четыре года 4 тысячи детей начали заниматься хоккеем. Мы здесь, чтобы помочь им, и нам это нравится», — сообщил Гретцки.