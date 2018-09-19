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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Гретцки побывал на Великой Китайской стене

Легенда хоккея Уэйн Гретцки завершил 6-дневный визит в Китай. Перед отлетом он успел посмотреть одну из главных достопримечательностей страны — Великую Китайскую стену.

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Источник: AFP 2018

Гретцки увидел Мутяньюй — участок Великой Китайской стены в 70 км от Пекина, который был построен 540 лет назад.

«Мой отец и мои сыновья не поняли бы меня, если бы я не увидел ее своими глазами. Первые впечатления? Сколько труда в это вложено людьми. Сделать такое в те времена — это мощно.

Мой сын Тревор рассказал мне все про историю Стены, насколько тяжело было ее строить, сколько людей умерло при строительстве и то, что внутри Стены есть захоронения людей.

Думаю, это китайская культура: люди тут очень прилежны, трудолюбивы и дружелюбны», — сказал Гретцки.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 6 дней в Китае Гретцки провел тренировки в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, где он учил детей кататься, отдавать передачи и бросать по воротам.

«Владелец “Куньлуня” сказал, что за последние четыре года 4 тысячи детей начали заниматься хоккеем. Мы здесь, чтобы помочь им, и нам это нравится», — сообщил Гретцки.

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