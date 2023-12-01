Вратарь «Питтсбурга» Джарри забил гол в матче с «Тампой»: видео
«Питтсбург» на выезде обыграл «Тампу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Тампу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Окончательный счет в матче установил вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри, на 59-й минуте броском через всю площадку поразивший пустые ворота соперника. Канадец стал 14-м вратарем в истории НХЛ и первым вратарем в истории «Питтсбурга», кому удавалось стал автором заброшенной шайбой. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин ранее в этой игре отличился голевой передачей.
Предыдущий вратарский гол случился в прошлом сезоне. В феврале 2023 года вратарь «Бостона» Линус Улльмарк поразил ворота «Ванкувера» (3:1).
Джарри был признан первой звездой матча. Вдобавок к заброшенной шайбы он отразил 39 из 41 бросков по своим воротам и помог команде одержать победу. Для Джарри это второй вратарский гол в карьере — пять лет назад он уже забивал в ворота соперника, выступая за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.