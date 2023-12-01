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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Питтсбурга» Джарри забил гол в матче с «Тампой»: видео

«Питтсбург» на выезде обыграл «Тампу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Окончательный счет в матче установил вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри, на 59-й минуте броском через всю площадку поразивший пустые ворота соперника. Канадец стал 14-м вратарем в истории НХЛ и первым вратарем в истории «Питтсбурга», кому удавалось стал автором заброшенной шайбой. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин ранее в этой игре отличился голевой передачей.

Предыдущий вратарский гол случился в прошлом сезоне. В феврале 2023 года вратарь «Бостона» Линус Улльмарк поразил ворота «Ванкувера» (3:1).

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Список вратарей, забрасывавших шайбы в НХЛ

  1. 1979 — Билли Смит («Айлендерс»);
  2. 1987, 1989 — Рон Хекстолл («Филадельфия», дважды);
  3. 1996 — Крис Осгуд («Детройт»);
  4. 1997, 2000, 2013 — Матрин Бродер («Нью-Джерси», трижды);
  5. 1999 — Дэмиан Роудз («Оттава»);
  6. 2001 — Жозе Теодор («Монреаль»);
  7. 2002 — Евгений Набоков («Сан-Хосе»);
  8. 2004 — Мика Норонен («Баффало»);
  9. 2006 — Крис Мэйсон («Нэшвилл»);
  10. 2011 — Кэм Уорд («Каролина»);
  11. 2013 — Майк Смит («Финикс»);
  12. 2020 — Пекка Ринне («Нэшвилл»);
  13. 2023 — Линус Улльмарк («Бостон»);
  14. 2023 — Тристан Джарри («Питтсбург»).

Джарри был признан первой звездой матча. Вдобавок к заброшенной шайбы он отразил 39 из 41 бросков по своим воротам и помог команде одержать победу. Для Джарри это второй вратарский гол в карьере — пять лет назад он уже забивал в ворота соперника, выступая за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.

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