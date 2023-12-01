Вратарь «Питтсбурга» Джарри забил гол в матче с «Тампой»: видео

Окончательный счет в матче установил вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри, на 59-й минуте броском через всю площадку поразивший пустые ворота соперника. Канадец стал 14-м вратарем в истории НХЛ и первым вратарем в истории «Питтсбурга», кому удавалось стал автором заброшенной шайбой. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин ранее в этой игре отличился голевой передачей.

Джарри был признан первой звездой матча. Вдобавок к заброшенной шайбы он отразил 39 из 41 бросков по своим воротам и помог команде одержать победу. Для Джарри это второй вратарский гол в карьере — пять лет назад он уже забивал в ворота соперника, выступая за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.