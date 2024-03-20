Кучеров набрал четыре очка и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Главной звездой встречи стал нападающий гостей Никита Кучеров, отметившийся тремя результативными передачами и заброшенной шайбой в пустые ворота.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 20.03.2024, 5:00 Вегас 3 Тампа-Бэй 5

Благодаря сегодняшнему выступлению Кучеров сумел вернуть себе лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ. После 67 сыгранных матчей в его активе 118 (41+77) набранных очков. Россиянин на один балл опережает капитана «Колорадо» Натана Маккиннона, сыграв при этом на два матча меньше.

Также Кучеров продлил свою результативную серию до 11 матчей, набрав на этом отрезке 24 (5+19) очков. Ему осталось набрать десять очков, чтобы повторить свой личный бомбардирский рекорд (128), установленный в сезоне-2018/19.

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и одержал 25-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 22 марта, на выезде против «Сан-Хосе».

Другие результаты дня

«Детройт» дома обыграл «Коламбус» (4:3 ОТ). Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 14-й в этом сезоне. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 20.03.2024, 2:00 Детройт 4 Коламбус 3 ОТ

«Виннипег» на выезде победил «Рейнджерс» (4:2). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» дома одержала победу над «Торонто» (4:3). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.