Кузнецов забил второй гол за «Каролину». Орлов набрал четыре очка
«Каролина» на выезде разгромила «Оттаву» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главным героем встречи стал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов, оформивший дубль. В середине первого периода 32-летний россиянин открыл счет в матче, реализовав выход один на один. Вторую шайбу Орлов забил в начале третьего периода мощным дальним броском, в качестве ассистентов выступили его соотечественники Евгений Кузнецов и Андрей Свечников.
В промежутке между двумя шайбами Орлов успел отдать две результативные передачи — одну из них на Кузнецова, который забросил свою вторую шайбу за «ураганов».
Орлов повторил свой личный рекорд в НХЛ по очкам за одну игру. После 68 сыгранных матчей в активе россиянина 24 (5+19) набранных очка. Он был признан первой звездой матча и первой звездой всего игрового дня в НХЛ.
После обмена из «Вашингтона» Кузнецов провел за новую команду шесть матчей и набрал в них четыре результативных балла. Всего в активе 31-летнего нападающего в этом сезоне 49 проведенных матчей, в которых он набрал 21 (8+13) очко.
«Каролина» шестую победу в семи последних матчах. Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующего «Бостона» на пять очков. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 20 марта, на выезде против «Айлендерс».
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