Кузнецов забил второй гол за «Каролину». Орлов набрал четыре очка

Главным героем встречи стал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов, оформивший дубль. В середине первого периода 32-летний россиянин открыл счет в матче, реализовав выход один на один. Вторую шайбу Орлов забил в начале третьего периода мощным дальним броском, в качестве ассистентов выступили его соотечественники Евгений Кузнецов и Андрей Свечников.

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В промежутке между двумя шайбами Орлов успел отдать две результативные передачи — одну из них на Кузнецова, который забросил свою вторую шайбу за «ураганов».

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Орлов повторил свой личный рекорд в НХЛ по очкам за одну игру. После 68 сыгранных матчей в активе россиянина 24 (5+19) набранных очка. Он был признан первой звездой матча и первой звездой всего игрового дня в НХЛ.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 18.03.2024, 1:00 Оттава 2 Каролина 7

После обмена из «Вашингтона» Кузнецов провел за новую команду шесть матчей и набрал в них четыре результативных балла. Всего в активе 31-летнего нападающего в этом сезоне 49 проведенных матчей, в которых он набрал 21 (8+13) очко.

«Каролина» шестую победу в семи последних матчах. Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующего «Бостона» на пять очков. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 20 марта, на выезде против «Айлендерс».

Другие результаты игрового дня

«Чикаго» дома победил «Сан-Хосе» (5:2). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него второй за новую команду после обмена из «Детройта». Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов записал себе в актив результативную передачу.

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«Виннипег» на выезде разгромил «Коламбус» (6:1). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой, которая стала для него девятой в этом сезоне.

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«Питтсбург» дома обыграл «Детройт» (6:3). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала для него 790-й за карьеру в НХЛ.