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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Артемий Панарин встретился с губернатором Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил проекты по развитию Коркино с известным уроженцем города.

Источник: Reuters

«Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно. Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», — написал в социальных сетях губернатор Челябинской области.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в этом сезоне вместе с командой дошел до финала Восточной конференции, где «Рейнджерс» проиграли серию "Флориде Пантерз со счетом 2−4. При этом клуб из Нью-Йорка выиграл регулярный чемпионат. Это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин впервые стал лучшим российским снайпером. На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (46 шайб в 75 матчах), третьим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров (44 шайбы в 81 матче).

По числу заброшенных шайб этот сезон для Панарина стал с отрывом лучшим в карьере. До этого его личным рекордом в НХЛ были 32 шайбы в сезоне-2019/20.

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