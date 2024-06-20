Артемий Панарин встретился с губернатором Челябинской области

«Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно. Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», — написал в социальных сетях губернатор Челябинской области.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в этом сезоне вместе с командой дошел до финала Восточной конференции, где «Рейнджерс» проиграли серию "Флориде Пантерз со счетом 2−4. При этом клуб из Нью-Йорка выиграл регулярный чемпионат. Это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин впервые стал лучшим российским снайпером. На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (46 шайб в 75 матчах), третьим стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров (44 шайбы в 81 матче).