Гол Наместникова помог «Виннипегу» победить «Рейнджерс»

Победу одержали хоккеисты «Виннипега» со счетом 2:1. В составе «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди и российский форвард Владислав Наместников. У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад. Всего в текущем сезоне Владислав Наместников провел в регулярном чемпионате НХЛ 62 встречи, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 передач.