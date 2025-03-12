Гол Наместникова помог «Виннипегу» победить «Рейнджерс»

Победу одержали хоккеисты «Виннипега» со счетом 2:1. В составе «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди и российский форвард Владислав Наместников. У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад. Всего в текущем сезоне Владислав Наместников провел в регулярном чемпионате НХЛ 62 встречи, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 передач.
Голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 22 броска соперника из 24, а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативным пасом. Всего в текущем сезоне Панарин набрал 68 (28+40) очков в 63 матчах.
Артемий Панарин Панарин отдал 40+ голевых пасов в 10-м сезоне подряд и вышел по этому показателю на первое место среди действующих игроков. Российский форвард опередил Митча Марнера, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, в активе которых по 9 таких сезонов.