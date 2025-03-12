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Гол Наместникова помог «Виннипегу» победить «Рейнджерс»

В Канаде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег» — «Рейнджерс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Победу одержали хоккеисты «Виннипега» со счетом 2:1. В составе «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди и российский форвард Владислав Наместников. У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанежад. Всего в текущем сезоне Владислав Наместников провел в регулярном чемпионате НХЛ 62 встречи, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 передач.

Голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 22 броска соперника из 24, а форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативным пасом. Всего в текущем сезоне Панарин набрал 68 (28+40) очков в 63 матчах.

Артемий Панарин Панарин отдал 40+ голевых пасов в 10-м сезоне подряд и вышел по этому показателю на первое место среди действующих игроков. Российский форвард опередил Митча Марнера, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, в активе которых по 9 таких сезонов.

Виннипег
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
12.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14278 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Питер Лавиолетт
Вратари
Коннор Хеллибак
Игорь Шестеркин
1-й период
05:18
Владислав Наместников
(Коул Перфетти, Николай Элерс)
10:05
Нино Нидеррайтер
11:00
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
16:07
Джей Ти Миллер
2-й период
23:11
Мэтт Ремпе
24:03
Николай Элерс
24:03
Джей Ти Миллер
25:06
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Коул Перфетти)
26:22
Брэндон Танев
29:52
Джей Ти Миллер
38:17
Бреннан Отманн
3-й период
45:46
Дилан Демело
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит