Главные спортивные события в 2025-м: рекорд Овечкина, триумф синхронисток, камбэк фигуристов

Триумфы российских спортсменов
Россия продолжает жить в изоляции от мирового спорта в большинстве дисциплин. Но это не мешает нашим спортсменам не просто выступать, но и переписывать историю. О самых главных достижениях мы и расскажем.
Овечкин — король НХЛ
Главным хедлайнером нашей страны в мире спорта в 2025-м году остаётся Александр Овечкин. В завершившемся сезоне НХЛ нападающий буквально «снёс» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Теперь цифра «894» будет ассоциироваться с феноменальными показателями канадца, но уже никогда не станет символом лучшего из лучших голеадоров.
В сезоне 2024/2025 Александр Овечкин показал феноменальную результативность — как будто за плечами не было 20 долгих лет карьеры профессионального спортсмена. Свою 895-ю шайбу Овечкин забил 6 апреля в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», и потратил на рекорд такое же количество матчей, что и Гретцки. Сезон Александр Великий закончил с гроссмейстерским показателем — 44 шайбы. И это с пропуском 17 игр из-за травмы!
В новом сезоне Овечкин обороты сбавил, но уже перешагнул отметку в 900 заброшенных шайб в регулярном чемпионате. Сейчас он может кататься в своё удовольствие, но продолжает работать на команду, в составе которой стал величайшим снайпером НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» этому может только порадоваться.
Сергей Бобровский — двукратный обладатель Кубка Стэнли
Не будем далеко отходить от НХЛ. Сергей Бобровский в лучшей хоккейной лиге выступает успешно с 2010-го года. За это время успел собрать большую коллекцию индивидуальных достижений и трофеев, включая две «Везины Трофи». Однако, Кубок Стэнли россиянину долгое время не покорялся.
Всё изменилось в 2024-м году, когда «Флорида» в семи матчах обыграла «Эдмонтон». После этого команда могла расслабиться, как это бывает после трудных и долгожданных чемпионств, но этого не случилось.
В прошлом году «Пантерз» вновь дошли до финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» и, можно сказать, что взяли второй титул подряд «на классе». Общий счёт в серии — 4:2 в пользу «Флориды». Огромную роль в успехе команды сыграл Сергей Бобровский. По ходу сезона один из лучших вратарей лиги оформил 8 «шатаутов» в чемпионате и 3 в плей-офф, а всего в 54-х матчах отразил более 90% бросков. Сегодня Сергей делит третье место по сухим матчам в плей-офф НХЛ среди россиян. И может подняться выше в этом сезоне.
Теперь Бобровскому (а вместе с ним и его одноклубнику Дмитрию Куликову) осталось сделать один шаг до третьего Кубка. В этом сезоне Бобровский продолжает играть уверенно и по-прежнему остаётся одним из сильнейших голкиперов лиги (что подтверждают два «шатаута» в начале чемпионата). Ждём новый трофей и очередную «Везину»?
Дебют Егора Дёмина в НБА
Российские баскетболисты редко заходят «на огонёк» в Национальную баскетбольную лигу. И вопрос причины этого чаще всего заключается в уровне спортсменов и отсутствии у них медийного потенциала.
Именно поэтому появление Егора Дёмина в американском баскетболе стало глотком свежего воздуха для баскетбола отечественного. Сначала Егор транзитом через Испанию попал в студенческую лигу NCAA, а уже потом принял решение идти на драфт НБА. Пока в России эксперты высказывались на тему, выберут или нет Егора в какой-нибудь команде, он планомерно шёл к мечте.
На драфте Дёмина практически сразу же забрал «Бруклин». Под 8-м номером никого из россиян ранее не выбирали — это самый высокий драфт-пик среди всех 11 россиян, игравших в лиге. Однако, такой отбор селекционеров скорый дебют не гарантировал. Но Егор всё же начал регулярно играть за «Нетс». Впервые на площадку он вышел в новом сезоне 23 октября. В матче против «Шарлотт Хорнетс» Дёмин набрал 14 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. И это рекорд результативности в дебютных матчах для россиян, а также рекорд по реализации трёхочковых для дебютантов конкретно «Бруклина». Для 19-летнего дебютанта показатели отменные.
Сейчас Егор продолжает выходить на площадку в матчах регулярного чемпионата и уже преодолел отметку в 100 набранных очков в НХЛ. Такое начало вселяет надежду, что Дёмин попал в НБА неслучайно и ещё долгие годы будет радовать российских болельщиков.
Ислам Махачев — обладатель двух поясов в UFC
После завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова «наследником» непобежденного спортсмена в лёгком весе UFC стал его друг и напарник Ислам Махачев. Спортсмен из России взял пояс в лёгком весе в 2022-м году после победы над Чарльзом Оливейрой. А к 2025-му году превратился в железобетонного чемпиона.
Ислам провёл четыре успешные защиты титула, после чего искать мотивацию в своём дивизионе россиянину стало трудно. Поэтому спортсмен принял решение оставить пояс и подняться в полусредний вес. Там Махачеву сразу же дали титульный бой против Делла Мадаленны. Подготовка к поединку велась практически год. Встретились соперники в ноябре. Махачев провёл показательный поединок и не оставил сопернику ни одного шанса. Все три раунда судьи отдали Исламу. Так он вписал своё имя в историю.
Сейчас Махачев является лучшим спортсменом промоушена вне зависимости от весовых категорий. А ещё он стал первым среди наших бойцов с двумя титулами в UFC и одержал 16-ю победу подряд. В 34 года Ислам находится на пике своего могущества. Или ещё нет?
Прорыв россиян на Олимпийские игры
Всё же отстранение спортсменов сильно мешает им реализовывать свои карьеры. Даже участие в чемпионатах мира доступно не всем. Что уж говорить о допуске на Олимпиаду. Предсказуемо мимо игр «прокатили» биатлонистов, хоккеистов, саночников, кёрлингистов. До последнего теплилась надежда на то, что в отборах примут участие лыжники, но и они в итоге остались за бортом большого спортивного праздника.
Тем ценнее для нас стало решение ISU, в результате которого в отборе на игры приняли участие наши фигуристы-одиночники. Шанс всей жизни получили Пётр Гуменник и Аделия Петросян. На олимпийском отборочном турнире в Пекине у них не было права на ошибку и оба с невероятным давлением справились. Петросян и Гуменник выиграли турнир, а потому поедут защищать честь России в Италии.
Компанию им составит ски-альпинист Никита Филиппов. Он, к слову, право участвовать в играх получил первым, выполнив критерии отбора достаточно молодого вида спорта.
Наши спортсмены снова одни из лучших в синхронном плавании
На чемпионате мира по водным видам спорта спортсмены из России участвовали в статусе нейтральных спортсменов. Но это неудобство компенсировалось тем, что россиян на турнир поехало много. Вот только это не помогало спрогнозировать количество медалей, ведь соревновательного опыта такого уровня у многих либо не было давно, либо не было вообще.
Тем не менее, на международной арене россияне «пошумели». На счету наших оказалось 6 медалей высшего достоинства, 8 серебряных наград и 4 бронзовых. «Золото» нашей стране принёс Климент Колесников, а также мужская сборная в двух эстафетах.
Три оставшиеся золотые медали Россия получила в синхронном плавании. Две из них завоевал Александр Мальцев. Третье «золото» он разделил с Майей Гурбанбердиевой в миксте. Девушки-синхронистки тоже не подкачали — «серебро» в технической программе командных соревнований, а также «серебро» в акробатике. По общему количеству медалей синхронисты из России стали вторыми в общем зачёте (3 золотых медали, 3 — серебряных и 2 — бронзовых).
Новый чемпион в РПЛ
С 2018-го года по 2024-й в РПЛ всегда побеждал «Зенит». Не важно, какие проблемы клуб испытывал по ходу сезона, лигу команда Семака брала дежурно и буднично. Даже в 2024-м году, когда к команде из Санкт-Петербурга всерьёз приблизились «Динамо» и «Краснодар», всё закончилось в пользу «Зенита».
Но 2025-й год обрушил шестилетнюю гегемонию команды. «Краснодар» вновь боролся с «Зенитом» и по праву завоевал титул. Отобрать кубок у Санкт-Петербурга получилось в год столетия сине-бело-голубых, что только добавляет событию красок.
К историческому результату «Краснодар» привёл отказ от ставки на своих воспитанников. В атаке команды ключевую роль играют колумбиец Джон Кордоба, бразилец Виктор Са и португалец Жоау Батчи. Вместе с тем, Агкацев, Сперцян, Кривцов и другие россияне дополнили легионерский ансамбль. Галицкий дождался титула от своей команды и воплотил в реальность мечту тысяч краснодарских болельщиков. А Россия получила нового чемпиона лиги.
Победа ярославского «Локомотива» в КХЛ
Континентальная хоккейная лига также порадовала болельщиков новым чемпионом. Лучшей командой сезона стал «Локомотив». Победа ярославцев получилась убедительной. Команда уверенно выиграла Западную конференцию, а затем катком прошлась по соперникам в плей-офф. Серьёзное сопротивление «Локомотиву» оказал только «Авангард», с которым пришлось сыграть все семь игр.
В финальной же серии матчей было всего 5. «Трактор» ничего не смог противопоставить своему сопернику. Доминирование «Локомотива» подтверждается во всем: команда кроме Кубка Гагарина взяла также Кубок Открытия и Кубок Континента. А игроки «железнодорожников» забрали ключевые индивидуальные награды. Александр Радулов стал самым ценным игроком плей-офф, а Даниил Исаев был признан лучшим вратарём. Тренером года стал наставник «Локомотива» Игорь Никитин. Но в новый сезон «Локомотив» шагнул уже с Бобом Хартли.
Самые яркие события в мировом спорте
Там, где россияне не были на первых ролях, важнейших для истории событий также хватало. О самом главном расскажем ниже.
«Требл» ПСЖ
Все начало меняться, когда в ПСЖ не осталось никого из них. Главный тренер команды Луис Энрике в какой-то момент решил, что в футбол играют не имена, а команда. И когда отпустил Мбаппе в «Реал» не стал устраивать скупку всех звёзд, а взял мастеров за адекватные, пусть и большие деньги. И это принесло результат в 2025-м году.
ПСЖ блестяще выступил во Франции, взяв чемпионат и кубок страны. Но самое главное — долгожданный успех в Лиге чемпионов. Новый формат еврокубка, а также принципы внутренней иерархии команды, в которой нет супертопов, но есть команда звёзд — всё это позволило ПСЖ впервые в истории стать обладателем ушастого кубка.
Впечатляет не столько успех в Лиге чемпионов, который от французов ждали уже несколько лет. Важно, что команда прибавляла по ходу турнира. На групповом этапе ПСЖ не смог выйти в ⅛ финала напрямую и сначала сыграл с «Брестом» (10:0 по сумме двух матчей), затем не без труда клуб прошёл «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Начиная с полуфинала у парижан включился инстинкт убийцы: «Арсенал» ничего не смог придумать, как ни старался. А «Интер» в финале и вовсе был бит со счётом 5:0.
К этому европейскому кубку и «треблу» ПСЖ в дальнейшем добавил ещё Суперкубок, обыграв «Тоттенхэм». Без российского следа не обошлось: свой трофейный баланс пополнил второй голкипер парижан Матвей Сафонов.
«Оклахома» — лучший клуб НБА
Если в НХЛ в последние годы то и дело образовываются претенденты на статус команды-династии, то вот в НБА такой период прошёл в середине минувшего десятилетия. После того, как «Голден Стейт» взял пять подряд чемпионств с 2015-го по 2019-й годы, в лиге на каждый новый сезон меняется чемпион. В 2025-м году сильнейшей командой стала «Оклахома». Причём, впервые в своей истории.
«Оклахома» начала грезить титулом еще в 2011-м году, а в финале команда с такими звёздами как Дюрант, Уэстбрук, Харден играла в 2012-м. Но тогда намного сильнее был «Майами Хит» Леброна, Уэйда и Боша.
В 2025-м такого коллектива на пути «Тандер» не оказалось. Коллектив уверенно вышел в плей-офф, где до финала прошёл «Мемфис», «Денвер» и «Миннесоту». Финальная серия с «Индианой» длилась 7 матчей. В последней игре всё складывалось не в пользу «Оклахомы» — «Индиана» повела в начале и вела дело к победе. Но у «Тандер» нашёлся свой герой — Шей Гилджес-Александер. Он набрал 15 очков на финальном отрезке игры из 16 командных в целом. И буквально втащил свой клуб на верхнюю ступень пьедестала.
Технически, конечно, титулов у «Оклахомы» два. В 1979-м году победу в НБА одержал предшественник клуба «Сиэтл Суперсоникс». Но этот коллектив сменил название и переехал в другой город. Поэтому технически команда «Оклахома» в 2025-м году сотворила историю.
«Макларен» — новый «самовоз» в Формуле-1
Каждый год команды Формулы-1 стараются устроить техническую революцию, чтобы дать своим пилотам возможность бороться за победу в чемпионате. Ведь от машины здесь зависит практически всё.
В 2025-м году в «пелетоне» расстановка сил поменялась. К топ-болидам вроде «Феррари» Шумахера, «Ред Булла» Феттеля или Ферстаппена, а также «Мерседесу» Хэмилтона добавились «Макларены» Норриса и Пиастри. Именно эти двое раз за разом приходили к финишу первыми в ещё не завершившемся сезоне Формулы-1. Доминирование пилотов «Макларена» было настолько подавляющим, что ещё в середине года букмекеры ставили очень низкие коэффициенты на победу команды в Кубке Конструкторов. А потом и вовсе перестали принимать на это ставки.
«Макларен» заранее обеспечил себе победу в командном зачёте. Победитель личного зачета определился лишь в последнем этапе сезона, но и тут «Макларен» не подкачал: в сезоне-2025 титул взял выступающий за британскую команду Ландо Норрис.
Братья Бё завершили карьеру
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И даже самые сильные атлеты своего поколения рано или поздно уходят, а им на смену приходят новые герои. Так, в 2025-м году с биатлоном распрощались норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё. Оба долгое время входили в состав сборной и были в её составе одними из лучших.
Тарьей является 12-кратным чемпионом мира и 3-кратным олимпийским чемпионом. Спортсмен стал победителем Кубка мира в 2011-м году. Его младший брат становился победителем Кубка мира 5 раз, столько же выигрывал на Олимпийских играх, также 23-кратный чемпион мира. В 2025-м году оба решили, что настало время завершить карьеру, хотя тот же Йоханнес в 32 года ещё точно мог выступать на высшем уровне (он же до старта сезона и был действующим победителем Кубка мира).
В своём последнем сезоне младший Бё занял второе место, а старший — 8-е. Последнюю гонку спортсмены провели в Холменколлене. Йоханнес пришёл к финишу масс-старта 7-м, его брат — 23-м.
К финишу Тарьей пришёл вместе с флагом, потом братьям устроили проводы с шампанским и коронованием. Заслужили.
«Битва неудачников» в финале Лиги Европы
Парадоксальное название для главного матча еврокубка. Тем не менее, оно вполне соответствует событию, если учитывать контекст. В 2025-м году до финала Лиги Европы добрались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Два больших английских клуба, которые напрочь провалили сезон в АПЛ.
Несмотря на дорогие составы и богатые традиции выступить в АПЛ достойно ни у «шпор», ни у «красных дьяволов» не вышло. «Юнайтед» закончил сезон на унизительном 15-м месте, а «Тоттенхэм» едва избежал вылета и стал 17-м. Тем удивительнее было видеть столь разобранные команды в финале, но так или иначе оба клуба получили шанс на реабилитацию.
Игра не порадовала болельщиков искромётным футболом. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил игрок «шпор» Бреннан Джонсон. И принёс команде первый еврокубок в новом тысячелетии. Вместе с ним 17-й команде АПЛ досталась прямая путёвка в Лигу чемпионов. А «Манчестер Юнайтед» снова остался ни с чем. Где-то в этот момент грустили сэр Алекс Фергюсон, Уэйн Руни, Райан Гиггз и другие легенды «дьяволов».
Важные персональные вершины
О командных успехах мы уже поговорили. Личные победы отечественных спортсменов тоже не обошли стороной. Теперь настала очередь достижений других суперзвёзд, благодаря которым мы точно запомним 2025-й год в спорте.
Доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса
Теперь уже с полной уверенностью можно сказать, что эпоха теннисистов «некст гена» так и не наступила. Рублёв, Зверев, Циципас, Медведев и де Минор не смогли стать величайшими. В 2025-м году на фоне неизбежно стареющего Джоковича ещё ярче засверкали Синнер и Алькарас. И утвердились в статусе лучших на долгие годы.
В 2025-м году на счету Синнера 9 побед на турнирах ATP, его визави оформил столько же. Кроме того, эта парочка разделила между собой турниры Большого шлема. Синнер смог победить на «Australian Open» и «Уимблдоне», а Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» и «US Open». При этом три из четырёх финалов они провели друг против друга.
Продолжилась битва Синнера и Алькараса на Итоговом турнире. Оба буднично дошли до финала, где сильнее оказался испанец. Оба с огромным отрывом от остальных теннисистов идут на 1-м и 2-м месте в рейтинге ATP, этот год лучшим закончил Алькарас. А в следующем нас ожидает новый виток соперничества.
Очередные рекорды Роналду
Криштиану Роналду в 2025-м году исполнилось 40. Стал ли он реже попадать в СМИ? Нет! КриРо продолжает ставить рекорды. В марте 2025-го португалец стал рекордсменом по количеству побед в матчах национальных сборных, пробил отметку в 950 голов за карьеру, попутно став лучшим бомбардиром в квалификациях к чемпионату мира.
Результативен Роналду и в Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он забил за «Аль-Наср» 35 голов. В новом — 11. Невероятно, что спортсмен остаётся в хорошей форме даже сейчас, ведь в таком возрасте обычно на высоком уровне уже не играют. А Криштиану не просто играет, но даже забивает через себя, как в старые добрые.
«Золотой мяч» Усмана Дембеле
В этом сезоне интрига в борьбе за «Золотой мяч» была что надо. В споре участвовали два основных кандидата — Усман Дембеле и Ламин Ямаль. Чуть в стороне ожидали вердикта экспертов Рафинья, Витинья, Салах и Хакими.
Победу в итоге отдали не игрокам «Барселоны» а бывшему представителю этой команды. По молодости Усман представлял из себя талантливого, но безбашенного бегунка. Но в ПСЖ превратился в важного структурного футболиста, который ведёт за собой команду. В 28 лет Дембеле выиграл всё в составе парижан и при этом был одним из главных игроков на поле. В совокупности всё это принесло ему звание лучшего футболиста планеты. А у Ямаля шанс ещё точно будет.
Кэти Ледеки приблизилась к Майклу Фелпсу
Пловцы сборной США всегда были одними из самых лучших на Олимпиадах и чемпионатах мира. Мы до сих пор помним имя Майкла Фелпса, хотя он завершил карьеру в 2013-м году. Но именно он сегодня является самым титулованным пловцом: 23 золота Игр, 26 медалей высшего достоинства на чемпионатах мира в 50-метровом бассейне.
Однако, все рекорды со временем бьются. И эстафету от Фелпса сегодня перенимает его соотечественница Кэти Ледеки. На чемпионате мира 2025-го года в Сингапуре она завоевала два «золота»: на дистанциях 800 метров и 1500 метров.
Таким образом, у нее в активе стало 23 золота мировых первенств. То есть, ещё три и величайшая пловчиха догонит Майкла. А если победить на один раз больше — станет новым ориентиром для молодых пловцов. Время у 28-летней спортсменки ещё есть.
Вторая молодость Мохаммеда Салаха
Египетский футболист успешно выступает за «Ливерпуль» с 2017-го года. Он прошёл с командой путь от претендента на титул в Англии до победы в Лиге чемпионов. И всё это время Салах за редким исключением держал высокий уровень игры.
А в 2025-м Мохаммед был просто невероятно хорош в 33 года. Сначала Салах обошёл Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. А затем обогнал ещё и Лэмпарда, Агуэро и Энди Коула. Впереди Мохаммеда остались лишь Руни, Кейн и Ширер.
Полезен Мохаммед был не только на острие атаки. Его «Ливерпуль» благодаря игре лидера смог снова выиграть АПЛ, на 10 очков опередив «Арсенал». А сам Салах претендовал на «Золотой мяч», но занял в голосовании обидное четвёртое место. А ведь пару лет назад казалось, что египтянина нужно продавать, пока за него предлагают большие деньги.
Правление Погачара продолжается
Словенский велогонщик Тадей Погачар в 2025-м году продолжил свою победную поступь. На чемпионате мира он взял две золотые медали. Кроме того, спортсмен второй год подряд стал лучшим на «Тур де Франс». Всего таких побед в карьере словенца четыре. 27-летний велогонщик может замахнуться на гораздо большее. Пока достойных конкурентов у него не так много.
Кого мир спорта потерял
Ни один год не проходит без трагичных новостей о том, кто ушёл из жизни. 2025-й год забрал тех, без кого современный мир спорта представить было трудно.
Самая свежая потеря — это смерть Никиты Симоняна. 99-летний ветеран выиграл Олимпиаду в 1956-м году, установил рекорд «Спартака» по количеству голов, а затем долгое время работал футбольным функционером и тренером. Никиты Павловича не стало 23 ноября. Прощание с легендой состоялось на стадионе его родной команды.
В возрасте 68 лет ушёл из жизни советский гимнаст Александр Дитятин. Трёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира. Ещё одна трагедия — смерть одного из самых титулованных борцов вольного стиля Бувайсара Сайтиева. Шестикратный чемпион мира и трёхкратный олимпийский чемпион умер в возрасте 49 лет 2 марта 2025-го года. Оба бывших спортсмена имели проблемы со здоровьем.
Но есть и трагедии, в которых здоровье или возраст были ни при чём. В июле 2025-го года в горах Каракорум погибла Лаура Дальмайер. Немецкая экс-биатлонистка после завершения карьеры начала заниматься альпинизмом. Увлечение в итоге стоило ей жизни.
Во время спуска с пика Лайла 27 июля на Дальмайер и её напарницу обрушился камнепад. Один из камней ударил Лауру по голове, она не смогла спастись. 30 июля спортсменку признали погибшей. Её тело так и осталось покоиться в горах.
Чуть ранее в июле ужасные новости настигли болельщиков «Ливерпуля» и сборной Португалии. 3 июля 2025-го года в автокатастрофе разбился Диогу Жота. Он вёл машину на западе Испании в провинции Самота, но сильно превысил скорость. При попытке обгона у автомобиля лопнула шина, машина вылетела с трассы и загорелась. Жота погиб вместе с братом, который ехал с ним.