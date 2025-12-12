Главные спортивные события в 2025-м: рекорд Овечкина, триумф синхронисток, камбэк фигуристов

На драфте Дёмина практически сразу же забрал «Бруклин». Под 8-м номером никого из россиян ранее не выбирали — это самый высокий драфт-пик среди всех 11 россиян, игравших в лиге. Однако, такой отбор селекционеров скорый дебют не гарантировал. Но Егор всё же начал регулярно играть за «Нетс». Впервые на площадку он вышел в новом сезоне 23 октября. В матче против «Шарлотт Хорнетс» Дёмин набрал 14 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. И это рекорд результативности в дебютных матчах для россиян, а также рекорд по реализации трёхочковых для дебютантов конкретно «Бруклина». Для 19-летнего дебютанта показатели отменные.

Сейчас Егор продолжает выходить на площадку в матчах регулярного чемпионата и уже преодолел отметку в 100 набранных очков в НХЛ. Такое начало вселяет надежду, что Дёмин попал в НБА неслучайно и ещё долгие годы будет радовать российских болельщиков.