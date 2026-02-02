Шайба Барбашева не спасла «Вегас» от проигрыша «Анахайму»

У хозяев дубль оформил Крис Крайдер (14', 22'), еще по одной шайбе забросили Каттер Готье (25') и Райан Пейлинг (59'). У гостей отличились Митч Марнер (30'), Иван Барбашев (51') и Томаш Гертл (60).
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 15 (6+9) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне, продлив свою голевую серию до трех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 38 (15+23) набранных очков.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244977.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в впервой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 41 (24+17) набранное очко.
«Анахайм» выиграл восемь из десяти последних матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 4 февраля, «утки» дома сыграют против «Сиэтла».
«Вегас» потерпел пятое поражение подряд и занимает четвертое место на Западе. В четверг, 5 февраля, «рыцари» дома сыграют против «Ванкувера».
Джоэль Кенневилль
Брюс Кэссиди
Лукаш Достал
Адин Хилл
(00:00-02:36)
Адин Хилл
(02:49-58:06)
Адин Хилл
(58:53-59:21)
02:49
Олен Зеллвегер
13:21
Крис Крайдер
(Павел Минтюков, Райан Пелинг)
21:10
Крис Крайдер
(Трой Терри, Джейкоб Труба)
24:11
Томаш Гертл
24:32
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Джексон Лакомб)
25:20
Таннер Лачински
29:47
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Марк Стоун)
34:22
Радко Гудас
50:40
Иван Барбашев
(Александр Хольц, Джек Айкел)
58:53
Райан Пелинг
(Трой Терри, Джейкоб Труба)
59:54
Томаш Гертл
(Марк Стоун)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит