Шайба Барбашева не спасла «Вегас» от проигрыша «Анахайму»

У хозяев дубль оформил Крис Крайдер (14', 22'), еще по одной шайбе забросили Каттер Готье (25') и Райан Пейлинг (59'). У гостей отличились Митч Марнер (30'), Иван Барбашев (51') и Томаш Гертл (60).