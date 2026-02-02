Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.15
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Шайба Барбашева не спасла «Вегас» от проигрыша «Анахайму»

«Анахайм» дома обыграл «Вегас» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

У хозяев дубль оформил Крис Крайдер (14', 22'), еще по одной шайбе забросили Каттер Готье (25') и Райан Пейлинг (59'). У гостей отличились Митч Марнер (30'), Иван Барбашев (51') и Томаш Гертл (60).

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 15 (6+9) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне, продлив свою голевую серию до трех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 38 (15+23) набранных очков.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456244977.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в впервой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 41 (24+17) набранное очко.

«Анахайм» выиграл восемь из десяти последних матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 4 февраля, «утки» дома сыграют против «Сиэтла».

«Вегас» потерпел пятое поражение подряд и занимает четвертое место на Западе. В четверг, 5 февраля, «рыцари» дома сыграют против «Ванкувера».

Анахайм
4:3
1:0, 2:1, 1:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
2.02.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16214 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Брюс Кэссиди
Вратари
Лукаш Достал
Адин Хилл
(00:00-02:36)
Адин Хилл
(02:49-58:06)
Адин Хилл
(58:53-59:21)
1-й период
02:49
Олен Зеллвегер
13:21
Крис Крайдер
(Павел Минтюков, Райан Пелинг)
2-й период
21:10
Крис Крайдер
(Трой Терри, Джейкоб Труба)
24:11
Томаш Гертл
24:32
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Джексон Лакомб)
25:20
Таннер Лачински
29:47
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Марк Стоун)
34:22
Радко Гудас
3-й период
50:40
Иван Барбашев
(Александр Хольц, Джек Айкел)
58:53
Райан Пелинг
(Трой Терри, Джейкоб Труба)
59:54
Томаш Гертл
(Марк Стоун)
Статистика
Анахайм
Вегас
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит